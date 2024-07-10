Байден перепутал Украину с Ураном
По словам американского лидера, Владимир Путин хочет "уничтожить культуру Урана"
10 июля 2024, 11:15, ИА Амител
Джо Байден / Кадр из видео: YouTube-канал ABC News
Президент США Джо Байден оговорился во время выступления на саммите НАТО и перепутал Украину с Ураном, сообщает РИА Новости.
"Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана", – сказал он.
Впрочем, президент сразу же поправил себя и уточнил, что говорит об Украине.
Сейчас ряд американских СМИ утверждают, что Байден может сойти с гонки за Белый дом из-за состояния здоровья. Amic.ru попытался дать оценку этим публикациям и понять, может ли он победить.
11:24:23 10-07-2024
У нас пенсионный возраст говорили не будут поднимать, а подняли. Тоже перепутал кто-то?
11:55:35 10-07-2024
калче Юкрейн и калче Юрейн действительно легко перепутать
12:46:37 10-07-2024
Лучше бы он пенсионный возраст перепутал, чем Третью мировую начнет перепутав
12:54:21 10-07-2024
бедный старикашка
12:54:28 10-07-2024
Тут кнопка и там кнопка, можно перепутать на какую нажать
13:17:13 10-07-2024
А почему в заголовке статьи "уран" с большой буквы написано???
13:23:35 10-07-2024
Гость (13:17:13 10-07-2024) А почему в заголовке статьи "уран" с большой буквы написано?... Все планеты пишутся с заглавной буквы. в школе проходили пока Вы прогуливали.
13:43:27 10-07-2024
Гость (13:23:35 10-07-2024) Все планеты пишутся с заглавной буквы. в школе проходили пок...
Значит дедушка уже в космосе.
13:42:27 10-07-2024
Уберите свои руки от свободной и демократи ческой страны.От его демократического лидера,выбранного честным путем.
14:39:46 10-07-2024
Гость (13:42:27 10-07-2024) Уберите свои руки от свободной и демократи ческой страны.От ... Путающегося в мыслях старика выбрали путающиеся в мыслях американцы
14:09:26 10-07-2024
Да ему вообще то уже без разницы.
17:47:21 10-07-2024
Гость (14:09:26 10-07-2024) Да ему вообще то уже без разницы....
Как, кстати, и подавляющему большинству россиян. В своих бы проблемах разобраться.
22:47:09 12-07-2024
Путин это человек с большой буквы , многие страны хотели бы иметь в стране такого президента, очень умный, очень
грамотный и очень любящий свой народ