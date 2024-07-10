НОВОСТИПолитика

Байден перепутал Украину с Ураном

По словам американского лидера, Владимир Путин хочет "уничтожить культуру Урана"

10 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Джо Байден / Кадр из видео: YouTube-канал ABC News
Джо Байден / Кадр из видео: YouTube-канал ABC News

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления на саммите НАТО и перепутал Украину с Ураном, сообщает РИА Новости.

"Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана", – сказал он.

Впрочем, президент сразу же поправил себя и уточнил, что говорит об Украине.

Сейчас ряд американских СМИ утверждают, что Байден может сойти с гонки за Белый дом из-за состояния здоровья. Amic.ru попытался дать оценку этим публикациям и понять, может ли он победить.

США Политика Джо Байден

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

11:24:23 10-07-2024

У нас пенсионный возраст говорили не будут поднимать, а подняли. Тоже перепутал кто-то?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

11:55:35 10-07-2024

калче Юкрейн и калче Юрейн действительно легко перепутать

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:37 10-07-2024

Лучше бы он пенсионный возраст перепутал, чем Третью мировую начнет перепутав

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:21 10-07-2024

бедный старикашка

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:28 10-07-2024

Тут кнопка и там кнопка, можно перепутать на какую нажать

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:13 10-07-2024

А почему в заголовке статьи "уран" с большой буквы написано???

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:35 10-07-2024

Гость (13:17:13 10-07-2024) А почему в заголовке статьи "уран" с большой буквы написано?... Все планеты пишутся с заглавной буквы. в школе проходили пока Вы прогуливали.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:27 10-07-2024

Гость (13:23:35 10-07-2024) Все планеты пишутся с заглавной буквы. в школе проходили пок...
Значит дедушка уже в космосе.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:27 10-07-2024

Уберите свои руки от свободной и демократи ческой страны.От его демократического лидера,выбранного честным путем.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:46 10-07-2024

Гость (13:42:27 10-07-2024) Уберите свои руки от свободной и демократи ческой страны.От ... Путающегося в мыслях старика выбрали путающиеся в мыслях американцы

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:26 10-07-2024

Да ему вообще то уже без разницы.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:21 10-07-2024

Гость (14:09:26 10-07-2024) Да ему вообще то уже без разницы....
Как, кстати, и подавляющему большинству россиян. В своих бы проблемах разобраться.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:09 12-07-2024

Путин это человек с большой буквы , многие страны хотели бы иметь в стране такого президента, очень умный, очень
грамотный и очень любящий свой народ

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров