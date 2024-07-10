Байден перепутал Украину с Ураном

По словам американского лидера, Владимир Путин хочет "уничтожить культуру Урана"

10 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Джо Байден / Кадр из видео: YouTube-канал ABC News

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления на саммите НАТО и перепутал Украину с Ураном, сообщает РИА Новости.

"Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана", – сказал он.

Впрочем, президент сразу же поправил себя и уточнил, что говорит об Украине.

Сейчас ряд американских СМИ утверждают, что Байден может сойти с гонки за Белый дом из-за состояния здоровья. Amic.ru попытался дать оценку этим публикациям и понять, может ли он победить.