Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Ранее участие в президентской гонке анонсировал экс-глава Белого дома Дональд Трамп

25 февраля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден собирается участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

"Но перед тем как начать кампанию, мне в ближайшее время предстоит завершить ещё много дел", – сказал он в интервью телеканалу ABC (цитата по ТАСС).

Байден также заявлял о намерении баллотироваться на второй срок осенью 2022 года, однако тогда политик отмечал, что формальное решение на этот счёт он пока не принял.

В ноябре прошлого года о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США также объявил Дональд Трамп. Он уже занимал президентское кресло в Белом доме с 2017 по 2021 год, но не смог избраться на второй срок, так как проиграл на выборах Байдену.