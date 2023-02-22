Байден: США не хотят уничтожать Россию, но не дадут ей победить на Украине

Он отметил, что западные страны продолжат поддерживать Украину

22 февраля 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заявил, что западные страны не планировали нападать на Россию, сообщает ТАСС.

"Я ещё раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить её. Запад не планировал нападать на Россию", – сказал Байден во время выступления в Варшаве.

Он также указал, что в проведении специальной военной операции на Украине "никогда не было необходимости".

"Если бы Украина перестала защищаться от РФ, это положило бы конец Украине. Именно поэтому мы вместе обеспечиваем, чтобы Украина могла защищать себя", – добавил президент США.

Байден уверен, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине.

"Россия никогда не победит Украину. Никогда", – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Украины атаковать Донбасс и Крым под руководством США.