НОВОСТИПолитика

Байден: США не хотят уничтожать Россию, но не дадут ей победить на Украине

Он отметил, что западные страны продолжат поддерживать Украину

22 февраля 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заявил, что западные страны не планировали нападать на Россию, сообщает ТАСС.

"Я ещё раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить её. Запад не планировал нападать на Россию", – сказал Байден во время выступления в Варшаве.

Он также указал, что в проведении специальной военной операции на Украине "никогда не было необходимости".

"Если бы Украина перестала защищаться от РФ, это положило бы конец Украине. Именно поэтому мы вместе обеспечиваем, чтобы Украина могла защищать себя", – добавил президент США.

Байден уверен, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине.

"Россия никогда не победит Украину. Никогда", – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Украины атаковать Донбасс и Крым под руководством США.

Комментарии 30

  • Врет. Хотели и хотят. И планировали через Украину это сделать. Через Грузию, Белоруссию, Казахстан не вышло, а Украина оказалась слабым звеном.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гады натовские стравили два братских народа(
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Лицемеры подлые. Проигрыш России в этом противостоянии будет равняться уничтожению, это лубому здравомыслящему человеку понятно.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что победить нам никто не позволит. Экономические, военные и технологические потенциалы просто-напросто несравнимы. Кроме того, у нас полностью убита собственная радиоэлектронная промышленность. Про танки арматы уже никто вообще не вспоминает. Простые дизели для дронов делать уже не способны. А поражение неминуемо кончится новой фазой распада страны.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Давно понятно, что победить нам никто не позволит..." Вам действительно никто не позволит одержать победу. Победа будет нашей, в чём нет никаких сомнений ...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Простые дизели для дронов*** Редкий случай, когда 3 существительных оказались рядом только благодаря генератору случайных чисел. Дизели не бывают простыми и тем более, не применяются в дронах, как минимум, в авиационных.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Победа будет нашей, в чём нет никаких сомнений ...(C) ------- откуда такая уверенность? что есть для этого кроме боевого духа и бахвальства?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • США и страны Европы не стремились получить контроль над Украиной.Нуланд раздавала печеньки на майдане для того, чтобы митингующим не было голодно, а Маккейн и другие официальные лица США приезжали туда, чтобы поддержать достоинство украинцев,а то у тех до их приезда её нихрена не было.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Дизели не бывают простыми и тем более, не применяются в дронах, как минимум, в авиационных. ***** Поисковик: "авиадроны на дизелях".
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Значит они решили до последнего украинца. А простые украинцы, как на это смотрят?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "победить нам никто не позволит" --- Гость, а не надо спрашивать ничьего мнения. Сдаваться не надо. А если совсем прижмут, и надежды никакой не будет, ударить по штатам ЯО. И нужно, чтобы они знали об этом. Что если Россия погибнет, то и им не жить тоже.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А рома абрамович позволит - по штатам -то? Он вон по мостам и тоннелям на уркаине не разрешает...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ударить по штатам ЯО **** Уверены, что наш ракетно-ядерный щит уже не находится под их полным дистанционным контролем? Про "сарматы" у нас уже точно также молчат, как и про "арматы". Ядерные ракеты "воевода", управляющие ракеты "судного дня мёртвая рука" системы "периметр" и обжимные ядерные взрыватели делались на Украине, а значит вся документация со всеми кодами и частотами оповещения находится в руках США. *** А несколько дней назад в англоязычном интернете было сообщение, что впервые в истории абсолютно все АПЛ США покинули прибрежные доки и вышли в открытый океан.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем вообще обсуждать этот бред? Собаки лают, караван идет. Б/украины УЖЕ нет, да и не было никогда...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Тебе охота в ад, отправляйся туда своим ходом, одноклеточный.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это в твоей вселенной, фантазёр. Тем ярче полыхнёт пукан, когда она развалится
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Уверены, что наш ракетно-ядерный щит уже не находится под их полным дистанционным контролем?" ---- Гость, уверены. Иначе бы нас уже бомбили как Югославию.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Давай не сомневайся Ватник. Это будет только в твоих влажных снах!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да ты я гляжу, засланный бандеровский казачок :-D дурик ты оболваненный, сам себе могилу выкопал.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще не понятно почему россиян нацисты ватниками зовут? Что за странный ассоциативный ряд у них? Я ватник в сопливом детстве последний раз видел. Сейчас их днём с огнём не сыскать. А когда они были распространены, так и на территории современной украины их тоже носили.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Давай не сомневайся Ватник" ---- Гость, в голове у тебя вата, падаль ты фашистская.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • почему россиян нацисты ватниками зовут------ потому что саложоры кастрюлеголовые.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, потому что им сказки рассказывают, что у нас до сих пор ватники носят поголовно, что мы не видели ни чайников электрических, ни унитазов, ни пылесосов и т.д. Мозги у них промыты под чистую.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, потому что им сказки рассказывают, что у нас до сих пор ватники носят поголовно, что мы не видели ни чайников электрических, ни унитазов, ни пылесосов и т.д. Мозги у них промыты под чистую.-------Ватники - во время ВОВ зимняя одежда советских солдат. По мнению некоторых персонажей, россиянам должно быть обидно, что их ассоциируют с СССР и победой над фашистской Германией. Хотя если сейчас посмотреть соцсети, то выходцы из разных республик (сейчас они на разных континентах: из Средней Азии, Европы, Америки, даэе Австралии) мечтают о Советском Союзе.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Мозги у них промыты под чистую. ---- У кого них то? Ничо не понятно!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, потому что им сказки рассказывают, что у нас до сих пор ватники носят поголовно, что мы не видели ни чайников электрических, ни унитазов, ни пылесосов и т.д. Мозги у них промыты под чистую. 15 минут назад, Гость Ответить-------------------- тема унитазов у укропов была популярна год назад, Сейчас это не тренд. После того, как в киевских многоэтажках стали использовать в качестве уборной ведро с вставленным полиэтиленовым пакетом.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Мозги у них промыты под чистую. ---------------так же, как у местных: "...потому что саложоры кастрюлеголовые;.... Б/украины УЖЕ нет, да и не было никогда; в голове у тебя вата, падаль ты фашистская (с) - первое, что попалось
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Про каких хохлов вы говорите. Последний хохол замерз еще в 2015
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Россия или победит или перестанет существовать и будет уничтожена. Война против нас экзистенциальная ведется всеми доступными способами : начиная с санкций, биологического оружия, химического воздействия через продукты питания...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • ударить по штатам ЯО --- ударить бы по Украине обычными боеприпасами - а их нет. Или Пригожин врёт и дискредитирует ВС РФ?
    22 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров