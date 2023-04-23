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Джоан Роулинг рассказала о том, зачем нужен сериал о Гарри Поттере

Писательница отметила, что запаслась шампанским на случай потоков негатива

23 апреля 2023, 11:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о том, для чего она взялась за сериальную адаптацию своей работы. Пост об этом опубликован в социальных сетях.

Роулинг призналась, что очень хочет показать на экране полтергейста Пивза, которому не нашлось места в киноадаптации.

"Пивз – это, честно говоря, как минимум 50% из причин, по которым я хотела сделать сериал", – написала Роулинг.

Она также отметила, что на случай волн негатива уже запаслась шампанским.

Ранее работу над сериалом анонсировали официально. Предполагается, что в эфире он продержится 10 лет.
 

культура

Комментарии 5

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Гость

11:44:34 23-04-2023

Главное, чтобы Гермиона негритянкой не оказалась, а Рон- Мутантом-трансгендером...

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Гость

11:07:32 24-04-2023

Есть идея получше - трансгендер -мутант с расщеплением личности. По четным это Рон, по нечетным - Гермиона, а по выходным и праздникам - Северус Снейп

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Иван

16:10:26 24-04-2023

Гость (11:44:34 23-04-2023) Главное, чтобы Гермиона негритянкой не оказалась, а Рон- Мут... Персонаж Гермионы вполне подходит под актрису-негритянку. Очень пышные волосы, большие зубы. Если сделать это с умом и уважением к канону, и угадать с девочкой, чтобы выросла она более-менее симпатичной, будет очень даже неплохо.

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Гость

11:18:10 24-04-2023

Не пишите ерунды.Главное чтобы мальчик летал на метле и всячески фокусничал.Это привлекает внимание огромной аудитории во всём просвещенном культурном мире.

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Я

16:08:16 24-04-2023

Гость (11:18:10 24-04-2023) Не пишите ерунды.Главное чтобы мальчик летал на метле и всяч... Душнила))

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