Джоан Роулинг рассказала о том, зачем нужен сериал о Гарри Поттере

Писательница отметила, что запаслась шампанским на случай потоков негатива

23 апреля 2023, 11:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о том, для чего она взялась за сериальную адаптацию своей работы. Пост об этом опубликован в социальных сетях.

Роулинг призналась, что очень хочет показать на экране полтергейста Пивза, которому не нашлось места в киноадаптации.

"Пивз – это, честно говоря, как минимум 50% из причин, по которым я хотела сделать сериал", – написала Роулинг.

Она также отметила, что на случай волн негатива уже запаслась шампанским.



Ранее работу над сериалом анонсировали официально. Предполагается, что в эфире он продержится 10 лет.

