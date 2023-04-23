Джоан Роулинг рассказала о том, зачем нужен сериал о Гарри Поттере
Писательница отметила, что запаслась шампанским на случай потоков негатива
23 апреля 2023, 11:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о том, для чего она взялась за сериальную адаптацию своей работы. Пост об этом опубликован в социальных сетях.
Роулинг призналась, что очень хочет показать на экране полтергейста Пивза, которому не нашлось места в киноадаптации.
"Пивз – это, честно говоря, как минимум 50% из причин, по которым я хотела сделать сериал", – написала Роулинг.
Она также отметила, что на случай волн негатива уже запаслась шампанским.
Ранее работу над сериалом анонсировали официально. Предполагается, что в эфире он продержится 10 лет.
11:44:34 23-04-2023
Главное, чтобы Гермиона негритянкой не оказалась, а Рон- Мутантом-трансгендером...
11:07:32 24-04-2023
Есть идея получше - трансгендер -мутант с расщеплением личности. По четным это Рон, по нечетным - Гермиона, а по выходным и праздникам - Северус Снейп
16:10:26 24-04-2023
Гость (11:44:34 23-04-2023) Главное, чтобы Гермиона негритянкой не оказалась, а Рон- Мут... Персонаж Гермионы вполне подходит под актрису-негритянку. Очень пышные волосы, большие зубы. Если сделать это с умом и уважением к канону, и угадать с девочкой, чтобы выросла она более-менее симпатичной, будет очень даже неплохо.
11:18:10 24-04-2023
Не пишите ерунды.Главное чтобы мальчик летал на метле и всячески фокусничал.Это привлекает внимание огромной аудитории во всём просвещенном культурном мире.
16:08:16 24-04-2023
Гость (11:18:10 24-04-2023) Не пишите ерунды.Главное чтобы мальчик летал на метле и всяч... Душнила))