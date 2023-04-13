HBO официально представил тизер нового сериала по "Гарри Поттеру"
Каждый сезон станет экранизацией отдельной книги из серии
13 апреля 2023, 08:23, ИА Амител
Стриминг-сервис HBO Max подтвердил слухи о создании сериала по "Гарри Поттеру". Опубликован первый тизер проекта.
"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс заново. "Гарри Поттер" – это культурный феномен, и, очевидно, что фанаты до сих пор обожают и жаждут как можно больше контента, связанного с этим волшебным миром. Вместе с Warner Bros. Television и Джоан Роулинг мы запустим сериал, который подробно перенесёт каждую из книг на экраны", – прокомментировал анонс гендиректор HBO & Max Content Кейси Блойс.
Джоан Роулинг, автор оригинальных книг о Гарри Поттере, будет принимать непосредственное участие в разработке проекта и выступит в качестве исполнительного продюсера.
Авторы обещают максимально точную адаптацию книг, а каждый сезон будет показывать события отдельной книги.
Других подробностей о сериале пока нет.
08:37:01 13-04-2023
Надеюсь тут толерастии не будет, ибо на негритянку Гермиону я не смогу смотреть.
09:22:33 13-04-2023
А вообще отвык от сказок ещё 50 лет назад.Помню,последнюю сказку про Гурвинка прочитал.