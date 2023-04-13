HBO официально представил тизер нового сериала по "Гарри Поттеру"

Каждый сезон станет экранизацией отдельной книги из серии

13 апреля 2023, 08:23, ИА Амител

Стриминг-сервис HBO Max подтвердил слухи о создании сериала по "Гарри Поттеру". Опубликован первый тизер проекта.

"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс заново. "Гарри Поттер" – это культурный феномен, и, очевидно, что фанаты до сих пор обожают и жаждут как можно больше контента, связанного с этим волшебным миром. Вместе с Warner Bros. Television и Джоан Роулинг мы запустим сериал, который подробно перенесёт каждую из книг на экраны", – прокомментировал анонс гендиректор HBO & Max Content Кейси Блойс.

Джоан Роулинг, автор оригинальных книг о Гарри Поттере, будет принимать непосредственное участие в разработке проекта и выступит в качестве исполнительного продюсера.

Авторы обещают максимально точную адаптацию книг, а каждый сезон будет показывать события отдельной книги.

Других подробностей о сериале пока нет.