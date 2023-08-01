Джони Депп планирует приехать в Россию в ноябре
Актер запишет песню с группой "Яморе", а также проведет концерты в рамках тура
01 августа 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Голливудский актер Джонни Депп в ноябре планирует приехать в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Депп проведет выступления в рамках тура со своим коллективом Hollywood Vampires, а также запишет песню с группой "Яморе".
"Сейчас Джонни не в лучшем состоянии, как писали уже в СМИ, но думаем, что все нормализуется и не навредит планам", – сказал журналистам менеджер российского коллектива.
Предполагается, что Депп посетит Россию 10 ноября.
10:06:23 01-08-2023
О, как же изоляция России?
10:28:55 01-08-2023
Гость (10:06:23 01-08-2023) О, как же изоляция России?... Да никак приедет побухать и денег срубить.
11:47:38 01-08-2023
Неужели для западной звезды деньги могут быть выше принципов
14:16:08 01-08-2023
Зря, "культура отмены" вот только начинала отступать от него, сейчас опять накинутся за поездку.