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Джони Депп планирует приехать в Россию в ноябре

Актер запишет песню с группой "Яморе", а также проведет концерты в рамках тура

01 августа 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Голливудский актер Джонни Депп в ноябре планирует приехать в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Депп проведет выступления в рамках тура со своим коллективом Hollywood Vampires, а также запишет песню с группой "Яморе".

"Сейчас Джонни не в лучшем состоянии, как писали уже в СМИ, но думаем, что все нормализуется и не навредит планам", – сказал журналистам менеджер российского коллектива. 

Предполагается, что Депп посетит Россию 10 ноября.

культура

Комментарии 4

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Гость

10:06:23 01-08-2023

О, как же изоляция России?

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Гость

10:28:55 01-08-2023

Гость (10:06:23 01-08-2023) О, как же изоляция России?... Да никак приедет побухать и денег срубить.

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Гость

11:47:38 01-08-2023

Неужели для западной звезды деньги могут быть выше принципов

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Гость

14:16:08 01-08-2023

Зря, "культура отмены" вот только начинала отступать от него, сейчас опять накинутся за поездку.

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