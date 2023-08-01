Джони Депп планирует приехать в Россию в ноябре

Актер запишет песню с группой "Яморе", а также проведет концерты в рамках тура

01 августа 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Голливудский актер Джонни Депп в ноябре планирует приехать в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Депп проведет выступления в рамках тура со своим коллективом Hollywood Vampires, а также запишет песню с группой "Яморе".

"Сейчас Джонни не в лучшем состоянии, как писали уже в СМИ, но думаем, что все нормализуется и не навредит планам", – сказал журналистам менеджер российского коллектива.

Предполагается, что Депп посетит Россию 10 ноября.