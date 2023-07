Новый мультфильм Миядзаки появится на "Кинопоиске"

Ранее сообщалось, что мульфильм станет для Миядзаки последним

Новый мультфильм студии Ghibli Хаяо Миядзаки How do you live? (в российской адаптации "Как поживаете?") выйдет на "Кинопоиске". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей онлайн-кинотеатра.

В сообщении уточняется, что на сервисе мультфильм выйдет после завершения кинотеатрального проката, который в России организует компания "Русский Репортаж".

Мультфильм How do you live? станет первой работой Миядзаки за 10 лет и последней работой в карьере мультипликатора.