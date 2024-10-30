"Джуманджи 3" выйдет в декабре 2026 года

Ожидается, что в фильм вернутся все ключевые актеры

30 октября 2024, 09:40, ИА Амител

Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень" (2019)

Фильм "Джуманджи 3" выйдет 11 декабря 2026 года, пишет Deadline.

Переговоры о возвращении ведут режиссер Джейк Кэздан, а также актеры Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан.

О чем будет сюжет новой части, пока неизвестно.

Предыдущие части "Джуманджи" вышли в 2017 и 2019 годах, собрав в сумме больше 1,7 млрд долларов.

Они стали продолжением оригинальной картины 1995 года с Робином Уильямсом в главной роли.