Дзюдо дружественного гребца. Какие спортивные турниры пройдут на Алтае в 2023 году?

Краевая столица не останется без крупных соревнований

20 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сразу два крупных спортивных турнира пройдут в Барнауле в 2023 году: чемпионат страны по дзюдо и международные соревнования по гребле. Об этом 16 марта на коллегии Министерства спорта Алтайского края сообщил глава ведомства Максим Рябцев. Рассказываем, что известно об этих двух турнирах.

Турнир для дружественных стран по гребле

Когда на гребной канал вернутся иностранные спортсмены – пока неизвестно. Ещё в конце прошлого года глава Минспорта заявлял, что сразу два крупных международных соревнования могут состояться в 2023 году на барнаульском гребном канале. Участвовать планируют пригласить спортсменов из дружественных для России стран.

"Мы сейчас ведём переговоры о проведении двух международных соревнований на гребном канале. Одно из таких мероприятий в этом году имело всероссийский масштаб, но в планах привлечь к участию спортсменов из дружественных России стран и сделать его международным", – отмечал Максим Рябцев.

По словам министра, обсуждается вопрос аналога Кубка чемпионов по гребле на байдарках и каноэ. Впервые подобные соревнования проводились в столице Алтайского края в 2018 году. Тогда в них приняло участие около 50 звёзд мировой гребли из 24 стран мира.

В 2023 году гребной канал ждёт реконструкция. Там планируют возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки. Для этих целей из краевого бюджета выделили около 60 миллионов рублей.

Турнир по дзюдо со второй попытки

Чемпионат России по дзюдо пройдёт в Барнауле весной 2023 года. Мероприятия такого масштаба в Алтайском крае не было 26 лет. Турнир хотели провести в Барнауле ещё в 2020 году, но помешала пандемия. На организацию чемпионата уйдёт около 20 миллионов рублей. Ещё 15 миллионов понадобится на подготовку сборной Алтайского края.

Как ранее заявлял депутат АКЗС, чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпиады-2012, президент Федерации дзюдо региона Иван Нифонтов, на Алтай съедутся около тысячи сильнейших спортсменов и спортсменок до 18 лет, которые будут состязаться в шестнадцати весовых категориях. Федерация дзюдо России планировала провести подобные соревнования в Барнауле в декабре 2020 года, но тогда турнир был отменён из-за пандемии. Последний раз первенство России по дзюдо проходило в Алтайском крае в 1995 году.

Предполагается, что в первенстве страны будут участвовать около тридцати дзюдоистов Алтайского края. Турнир будет длиться несколько дней и пройдёт в "Титов-Арене".

В 2021 году в Барнауле прошёл аналогичный турнир – чемпионат России по боксу среди юниоров. Тогда организаторы заявляли, что на мероприятие ушло около 20 миллионов рублей, половина из которых были привлечены из бюджета.