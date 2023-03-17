"Изоляция не бесконечна". Глава Минспорта Алтая доложил о проблемах и успехах отрасли

Максим Рябцев на итоговой коллегии рассказал, как растут зарплаты тренеров и строят новые объекты

17 марта 2023, 08:24, Вячеслав Кондаков

Фото: CX News

Первая за четыре года коллегия Министерства спорта Алтайского края прошла в Барнауле 16 марта. На ней собрались ведущие спортсмены и тренеры региона, а также руководители федераций. Выступая с докладом, министр спорта края Алтайского края Максим Рябцев уверенно заявил об успешном развитии отрасли: зарплаты тренеров растут, бюджеты спортшкол увеличиваются, а в городах и сёлах строят новые объекты. О том, что ещё рассказал Максим Рябцев, – в материале amic.ru.

"Несмотря на санкции, спорт на Алтае развивается"

По данным на 1 января 2023 года, в регионе физической культурой занимаются около 56% населения. Согласно указу президента РФ, к 2023 году этот показатель должен вырасти до 70%. По словам Максима Рябцева, необходимо добиться этой цели, поставленной главой государства, правда, не объясняя как именно. Отчасти сделать это планируют за счёт детей, занимающихся в спортивных секциях. В настоящее время в регионе работают 93 спортивные школы, которые регулярно посещают около 42 тысяч человек. И этот показатель, отметил Максим Рябцев, растёт с каждым годом. В общей сложности на развитие спортшкол из краевого бюджета в 2022 году выделили 527 миллионов рублей.

"Это наше будущее, на которое мы будем делать упор", – отметил министр.

Что касается профессиональных спортсменов, то для них в регионе работает Центр спортивной подготовки. В нём состоят 85 спортсменов и 24 тренера. Несмотря на отстранение российских атлетов от международных стартов, все алтайские профессиональные спортсмены продолжают тренировки. Среди самых ярких в 2022 году министр выделил стрелка Сергея Каменского, конькобежца Виктора Муштакова, барьериста Сергея Шубенкова, гимнаста Сергея Найдина, легкоатлета Савелия Савлукова, биатлониста Даниила Серохвостова и других.

"Несмотря на санкции, спорт на Алтае развивается. Изоляция не бесконечна. Наши алтайские спортсмены должны быть конкурентоспособными на самом высоком уровне", – добавил Максим Рябцев.

Коснулся министр и темы поддержки тренерского состава. Сейчас в регионе работают около 1200 специалистов, но их количества, уверен чиновник, недостаточно, чтобы закрыть все потребности ведомства. Особенно остро ситуация обстоит в сельской местности. При этом, отметил Рябцев, власти всё делают для привлечения специалистов, а зарплата тренеров за прошлый год выросла сразу на 12,4% и составила около 38 тысяч рублей в месяц.

Говоря в целом о финансировании отрасли, Максим Рябцев напомнил членам коллегии, что бюджет спорта на 2023 год составил около 1,7 миллиарда рублей. Это на 300 миллионов меньше, чем в 2022-м. Дело в отсутствии в регионе планов на грандиозные стройки: для начала необходимо сдать объекты, начатые несколько лет назад. Так, по словам министра, в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" строят два оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске. Впрочем, официально сдать объекты должны были ещё в прошлом году, но подрядчики сорвали все сроки. Ледовая арена в Бийске готова на 93%, её сдадут к маю, а вот ФОКи в Барнауле откроются не раньше июля.

"С 2018 по 2022 год только в рамках краевой адресной инвестиционной программы было выделено более 1,2 млрд рублей и ещё более 600 млн рублей – на капремонт", – отметил Максим Рябцев.

Среди основных задач на 2023 год глава ведомства назвал окончание всех строек в крае, развитие новых видов спорта и привлечение частных денег в отрасль. Среди крупных событий, которые пройдут на Алтае, станут первенство России по дзюдо и международный турнир по гребле с участием спортсменов из дружественных стран.

"Большинство показателей хорошие"

Доклад министра Максима Рябцева длился ровно 20 минут. Комментируя отчёт, заместитель главы правительства края Денис Губин поблагодарил всех представителей спортивной отрасли за работу в прошлом году. Особенно чиновник отметил профессиональных тренеров и пообещал, что правительство будет и дальше поддерживать спортивную сферу, которая, по мнению Губина, "развивается довольно успешно".

"Большинство показателей хорошие", – отметил Губин.

А вот председатель комитета по спорту, культуре и молодёжной политике АКЗС Татьяна Ильюченко говорила не только о плюсах, но и слегка заострила внимание на проблемах, которые "необходимо решать". По мнению депутата, прежде всего нужно, чтобы Максим Рябцев наконец-то назначил себе двух заместителей. Должности остаются вакантными с осени 2022 года, когда Максим Рябцев заступил на пост. Также Министерству спорта, уверена Ильюченко, необходимо активнее работать со спортивными федерациями, которые изнутри знают о положении дел в том или ином виде спорта. Одной из задач на 2023 год депутат АКЗС видит создание в регионе спортивных клубов по самбо на базе школ. В качестве положительного примера Ильюченко привела Федерацию шахмат Алтайского края, которая открыла свои школы по всему региону.

"Планы у нас амбициозные", – уверена Татьяна Ильюченко.

В завершении коллегии состоялось награждение лауреатов конкурса "Лучший спортсмен 2022 года", "Лучший тренер 2022 года", а также победителей и призёров различных сельских и городских соревнований.