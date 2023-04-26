Еда, АПК и лекарства. В каких разработках алтайских учёных заинтересован бизнес

Учёные Алтайского края готовят инновационные разработки в помощь предпринимателям

26 апреля 2023, 08:00, ИА Амител

Шесть научных проектов, которые представили пять вузов Алтайского края, получат гранты губернатора на разработку качественно новых технологий, создание инновационных продуктов и услуг в сферах переработки и производства пищевых продуктов, а также фармацевтики и биотехнологий. Всего на поддержку алтайских учёных направят 4,225 млн рублей. Радиостанция Business FM Барнаул выяснила, насколько востребованы разработки алтайских учёных у бизнеса и находят ли они практическое применение или остаются лежать документами на полках.

Что интересует бизнес?

Если бы не было запроса от предпринимателей, грантов на научные разработки не было бы, указывает заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Ирина Попова.

"У нас гранты на развитие биотехнологий могут идти по пяти направлениям. Но мы видим, что запрос бизнеса есть только со стороны пищевых биотехнологий, агробиотехнологий и биофармацевтики. В лесных и промышленных биотехнологиях бизнес менее заинтересован", – считает Ирина Попова.Декан агрономического факультета Алтайского государственного аграрного университета Иван Косачёв подтверждает: к учёным-аграриям предприниматели обращаются часто. В этом году в университете средства гранта планируют потратить на разработку и апробирование технологии применения биоудобрения под яровую пшеницу и картофель. Предполагается, что новый метод будет способствовать повышению продуктивности растений и сохранению плодородия почвы при органическом земледелии.

"Всё-таки край у нас аграрный и наша наука прикладная. Мы предлагаем конкретные технологические решения и разработки для производства и по заявкам. Что касается гранта этого года, интерес у сельхозтоваропроизводителей к органическому земледелию просыпается", – рассказал Иван Косачёв.По словам декана, сейчас новая разработка в рамках гранта отрабатывается в двух хозяйствах.

Реже обращаются к учёным Алтайского госуниверситета, говорит исполняющий обязанности директора Инжинирингового центра промбиотех АГУ Алёна Иркитова. Но тем не менее запрос у бизнеса есть.

По условиям губернаторских грантов, проекты софинансирует промышленно-индустриальный партнёр. В этом году классический университет поддерживает ООО "Сиббиофарм". Для компании учёные отработают метод, который можно применять в пищевой промышленности для рафинирования растительных масел, замещения эмульгаторов, а также при формировании структурно-механических свойств молока. Разработка в дальнейшем будет передана предприятию в рамках лицензионного соглашения.

Почему бизнес мало использует разработки учёных?

Реальных биотехнологических продуктов, которые выходят на рынок, – единицы, говорит Алёна Иркитова. По её словам, просто недостаточно и научных коллективов, которые могут выполнять такие разработки. А бизнес ценит свои деньги и время, поэтому выставляет очень жёсткие критерии к качеству.

"Между научными разработками и промышленным образцом пропасть. И вот чтобы эту пропасть преодолеть, нужно уметь выводить разработки за масштабы колбы, пробирки. Я имею в виду уметь именно технологическую цепочку воспроизводить. Поэтому биотехнологических продуктов на рынок выходит очень низкий процент", – рассказала Алёна Иркитова.

Что ещё интересного разработали алтайские учёные?

Кроме уже упомянутых проектов, больше четырёх миллионов рублей грантовой поддержки в этом году пойдёт ещё на две разработки Алтайского государственного медицинского университета: первый – по лечению ран с помощью бактериальной целлюлозы, а второй – на применение растений в терапии невротических расстройств. А также на проект Бийского технологического института, который намерен найти способ более рациональной переработки растительного сырья с минимальным количеством отходов, и Алтайского государственного технического университета на получение белково-углеводной и пробиотической кормовых добавок из пивной дробины.

Грантовая поддержка научных разработок в сфере биотехнологий ведётся в регионе с 2018 года. За это время научные организации на реализацию 35 проектов получили более 41 млн рублей. Большая часть средств – это грантовая поддержка из краевого бюджета, остальное – вложения алтайского бизнеса и профильных научных учреждений и вузов.