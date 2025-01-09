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Еда и брюки на размер меньше. Барнаульцы назвали бесполезные покупки в 2024 году

Лишь 44% опрошенных заявили, что не делали бесполезных покупок

09 января 2025, 17:00, ИА Амител

Девушка с едой и в узких джинсах / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Девушка с едой и в узких джинсах / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Барнаула назвали самые бесполезные покупки в 2024 году, которые принесли им по разным причинам разочарование, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"Не смогли противостоять соблазну шопинга четверо из десяти опрошенных жителей Барнаула", – говорится в исследовании.

7% барнаульцев к бесполезным покупкам отнесли девайсы и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы).

Еще 7% недовольны покупкой одежды и обуви. В основном приобретали кроссовки для бега, а бегать так и не получилось, или покупали брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть.

4% сожалеют о покупке продуктов питания (в основном калорийных).

Еще 4% назвали бесполезной покупку бытовой техники (вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и другое).

3% посчитали бесполезной покупку автомобиля. Барнаульцы покупали другие машины, хотя можно было ездить на старых.

В число неудачных покупок попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели (их назвали по 1% опрошенных).

"Мужчины чаще называли бесполезным приобретением разнообразные гаджеты, женщины – одежду и обувь", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 19 по 24 декабря 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула.

Барнаул опросы
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Комментарии 4

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Гость

17:28:31 09-01-2025

Кто-то себе покупает ненужную вафельницу или беговые кроссовки, а кто-то долго в магазине вертит кусок сыра или колбасы "купить или обойдёмся?", а потом возвращает на полку

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Элен без ребят

18:46:28 09-01-2025

Гость (17:28:31 09-01-2025) Кто-то себе покупает ненужную вафельницу или беговые кроссов... а есть и то и другое)
знаю кучу людей, кому жалко денег на еду (или их просто не остается), но на очередные сумку/туфли/гаджеты всегда найдутся.

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Гость

08:30:15 10-01-2025

Элен без ребят (18:46:28 09-01-2025) а есть и то и другое) знаю кучу людей, кому жалко денег ... Гораздо чаще наоборот - едят много всякой дряни за немалые деньги, а ходят как бомжи

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Гость

19:04:41 09-01-2025

А так хочется, чтобы простые люди делали покупки, которые хотят в текущий момент, и потом не называли бы их ненужными для себя. Пусть у них будут и вафельница, и тостер, и кроссовки.

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