Еда и брюки на размер меньше. Барнаульцы назвали бесполезные покупки в 2024 году
Лишь 44% опрошенных заявили, что не делали бесполезных покупок
09 января 2025, 17:00, ИА Амител
Жители Барнаула назвали самые бесполезные покупки в 2024 году, которые принесли им по разным причинам разочарование, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
"Не смогли противостоять соблазну шопинга четверо из десяти опрошенных жителей Барнаула", – говорится в исследовании.
7% барнаульцев к бесполезным покупкам отнесли девайсы и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы).
Еще 7% недовольны покупкой одежды и обуви. В основном приобретали кроссовки для бега, а бегать так и не получилось, или покупали брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть.
4% сожалеют о покупке продуктов питания (в основном калорийных).
Еще 4% назвали бесполезной покупку бытовой техники (вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и другое).
3% посчитали бесполезной покупку автомобиля. Барнаульцы покупали другие машины, хотя можно было ездить на старых.
В число неудачных покупок попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели (их назвали по 1% опрошенных).
"Мужчины чаще называли бесполезным приобретением разнообразные гаджеты, женщины – одежду и обувь", – выяснили социологи.
Опрос проведен с 19 по 24 декабря 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула.
17:28:31 09-01-2025
Кто-то себе покупает ненужную вафельницу или беговые кроссовки, а кто-то долго в магазине вертит кусок сыра или колбасы "купить или обойдёмся?", а потом возвращает на полку
18:46:28 09-01-2025
Гость (17:28:31 09-01-2025) Кто-то себе покупает ненужную вафельницу или беговые кроссов... а есть и то и другое)
знаю кучу людей, кому жалко денег на еду (или их просто не остается), но на очередные сумку/туфли/гаджеты всегда найдутся.
08:30:15 10-01-2025
Элен без ребят (18:46:28 09-01-2025) а есть и то и другое) знаю кучу людей, кому жалко денег ... Гораздо чаще наоборот - едят много всякой дряни за немалые деньги, а ходят как бомжи
19:04:41 09-01-2025
А так хочется, чтобы простые люди делали покупки, которые хотят в текущий момент, и потом не называли бы их ненужными для себя. Пусть у них будут и вафельница, и тостер, и кроссовки.