В Барнауле женщины чаще мужчин испытывают новогоднее настроение, некоторые имитируют

В основном "веселую маску" надевают те, у кого есть семья и дети

24 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Веселая семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле почти половина жителей не ощущают праздничного настроения, а некоторым и вовсе приходится притворяться, сообщает Superjob.

"Новогоднее настроение уже есть у 30% барнаульцев", – говорится в исследовании.

Еще 7% имитируют "веселье" ради близких. В основном это те, у кого есть семья и дети, поскольку приходится обеспечивать хотя бы минимальное новогоднее настроение своим родным и близким.

48% опрошенных не скрывают отсутствия новогоднего настроения, поскольку им "пока не хватает времени на это".

"Женщины чаще мужчин отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового года уже появилось (34% против 26%)", – указали социологи.

Исследование проведено с 20 по 23 декабря 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула.