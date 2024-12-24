В Барнауле женщины чаще мужчин испытывают новогоднее настроение, некоторые имитируют
В основном "веселую маску" надевают те, у кого есть семья и дети
24 декабря 2024, 16:15, ИА Амител
В Барнауле почти половина жителей не ощущают праздничного настроения, а некоторым и вовсе приходится притворяться, сообщает Superjob.
"Новогоднее настроение уже есть у 30% барнаульцев", – говорится в исследовании.
Еще 7% имитируют "веселье" ради близких. В основном это те, у кого есть семья и дети, поскольку приходится обеспечивать хотя бы минимальное новогоднее настроение своим родным и близким.
48% опрошенных не скрывают отсутствия новогоднего настроения, поскольку им "пока не хватает времени на это".
"Женщины чаще мужчин отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового года уже появилось (34% против 26%)", – указали социологи.
Исследование проведено с 20 по 23 декабря 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула.
13:30:53 25-12-2024
"В Барнауле женщины чаще мужчин испытывают новогоднее настроение, некоторые имитируют" - ?! А причем здесь "Барнаул", когда это вопрос психотипа по гендерному признаку!