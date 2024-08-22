Еда вышла на первое место по объемам продаж в интернете

В лидерах -- доставка готовых блюд

22 августа 2024, 16:20, ИА Амител

Еда / Фото: pxhere.com/ru/photo/4389

Продукты питания впервые обогнали товары для дома, одежду и электронику по обороту покупок в интернете. Об этом сообщает РБК.

Лидирует доставка готовой еды, блюд из ресторанов и продуктов из магазинов — 15,8%, или 588 млрд руб. До сих пор лидерство удерживала электроника и бытовая техника, но по результатам первого полугодия она оказалась лишь на четвертом месте с долей в 14,3%.

На пятом месте — товары для красоты и здоровья (6,8%, или 255 млрд руб.). При этом доли всех перечисленных категорий, кроме еды, сократились, а рост онлайн-продаж отмечался во всех товарах, но наиболее заметный — в категориях: аптеки, товары для творчества, инструменты и садовая техника, автозапчасти и автоаксессуары, подарки и цветы, ювелирные изделия и часы, продукты питания.