Побороть зависимость россиян от микрозаймов "до зарплаты" предложил Центробанк
Для этого необходимо провести реформу выдачи микрокредитов и займов
20 августа 2024, 13:30, ИА Амител
Центробанк предложил снизить зависимость от микрофинансовых компаний ряда заемщиков, которые по разным причинам не могут воспользоваться банковскими продуктами, пишет РБК.
"Около 60% всех потребительских займов входят в "цепочки займов", когда заемщик одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом", - отметили в ЦБ.
Размер долга растет - сумма каждого последующего займа превышает величину предыдущего. При этом две трети займов в цепочках формально не просрочены, и это искажает реальную кредитную историю заемщика.
Центробанк предлагает несколько новых мер:
- ограничить число одновременно действующих займов "до зарплаты" одним - до его полного погашения. Для этого нововведения предусмотрен переходный период сроком на год - в это время будет действовать лимит в размере двух займов;
- ввести период охлаждения между оформлением займов "до зарплаты" сроком не меньше трех календарных дней;
- снизить уровень максимальной переплаты по займу с нынешних 130% до 100% от тела долга;
- запретить новации (прекращение обязательства по долгу за счет замены на новый долг) "без фактического движения денежных средств".
Ранее сообщалось, что более 1 трлн рублей выдали микрофинансовые организации в 2023 году.
13:45:24 20-08-2024
"Ограничить..., снизить..., запретить..." - здорово придумали, то есть не решить вопрос о том чтобы люди хоть как то дотягивали от ЗП до ЗП, а обломать когда не дотягиваешь.
14:06:23 20-08-2024
Гость (13:45:24 20-08-2024) "Ограничить..., снизить..., запретить..." - здорово придумал... Смысл - перекрыть бедным кислород. Совсем. В то же время дать заработать богатым, у кого большие вклады под высокий процент.
15:50:47 20-08-2024
Гость (14:06:23 20-08-2024) Смысл - перекрыть бедным кислород. Совсем. В то же время дат... Вот зато смотришь почти у всех нищих у нас гаджет с обкусанным яблоком. Ну любят у нас люди вытрепнуться. Вот и берут эти займы.
18:53:33 20-08-2024
Гость (14:06:23 20-08-2024) Смысл - перекрыть бедным кислород. Совсем. В то же время дат... Сейчас банки выдают спецкарты для временных займов. Большинство об этом не знает.
14:42:01 20-08-2024
Гость (13:45:24 20-08-2024) "Ограничить..., снизить..., запретить..." - здорово придумал... много кто берет на всякую фигню, типо телефон обновить еще годный.
15:58:06 20-08-2024
Ну любит народ кормить банкиров, пусть кормят, банкирам тоже нужны деньги.
17:00:51 20-08-2024
А просто платить людям нормальную зарплату не хотите попробовать?
17:39:16 20-08-2024
Я родилась в СССР, меня в детстве учили жить на те деньги, которые зарабатываешь. И я до сих пор живу по этому принципу. Мне не понятно, когда человек берет кредит, чтобы купить телефон последней модели, норковую шубу и не потому что это жизненная необходимость, а потому что ему надо наличием брендовой вещи возвыситься над окружающими. Но ведь это путь в никуда - всегда в окружении найдется тот, у кого денег больше, и кредиты вопрос обеспечения не решают. Полагаю, что с детства надо закладывать в головы наших детей, что важно не слыть богатым и успешным, а быть свободным в своем выборе за счет собственного ресурса: ума, трудоспособности, настойчивости, умении расставлять приоритеты. Это более важно для успешной и обеспеченной жизни. И для неудачников, чтобы не тратили свое время на ядовитые комментарии : я успешная и обеспеченная, потому что для меня всегда было важно БЫТЬ, а - не слыть. Не завидуйте никому, живите в мире с собой.
09:22:27 21-08-2024
гость (17:39:16 20-08-2024) Я родилась в СССР, меня в детстве учили жить на те деньги, к... Правильно. По средствам надо жить по своим.