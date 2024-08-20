Побороть зависимость россиян от микрозаймов "до зарплаты" предложил Центробанк

Для этого необходимо провести реформу выдачи микрокредитов и займов

20 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Центробанк предложил снизить зависимость от микрофинансовых компаний ряда заемщиков, которые по разным причинам не могут воспользоваться банковскими продуктами, пишет РБК.

"Около 60% всех потребительских займов входят в "цепочки займов", когда заемщик одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом", - отметили в ЦБ.

Размер долга растет - сумма каждого последующего займа превышает величину предыдущего. При этом две трети займов в цепочках формально не просрочены, и это искажает реальную кредитную историю заемщика.

Центробанк предлагает несколько новых мер:

ограничить число одновременно действующих займов "до зарплаты" одним - до его полного погашения. Для этого нововведения предусмотрен переходный период сроком на год - в это время будет действовать лимит в размере двух займов;

ввести период охлаждения между оформлением займов "до зарплаты" сроком не меньше трех календарных дней;

снизить уровень максимальной переплаты по займу с нынешних 130% до 100% от тела долга;

запретить новации (прекращение обязательства по долгу за счет замены на новый долг) "без фактического движения денежных средств".

Ранее сообщалось, что более 1 трлн рублей выдали микрофинансовые организации в 2023 году.