"Единая Россия": 44% участников предварительного голосования – женщины

Серьёзные нарушения не зафиксированы, процедура признана состоявшейся

02 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Участие в предварительном голосовании "Единой России" приняли 3,17 млн человек. Процедура прошла в 55 регионах, где осенью состоятся 183 избирательные кампании, сообщает сайт ER.ru.

Зачем нужно предварительное голосование?

Партия проводит процедуру, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов при помощи граждан.

"Предварительное голосование совершенствуется, становится надёжнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма, по понятным причинам. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей", – подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

Сколько человек приняли участие?

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, на предварительное голосование были зарегистрированы 15,5 тысячи кандидатов, из которых 28% – молодые люди в возрасте до 35 лет.

Он также сообщил, что 44% кандидатов предварительного голосования – женщины. Более половины – беспартийные.

"Если смотреть разбивку по профессиональным средам: 14% – действующие депутаты, по 12% – у представителей сферы образования и государственного муниципального управления, по 6% – у представителей сферы культуры и общественных организаций", – отметил Андрей Турчак.

Кто победил?

По словам Турчака, среди победителей 18 активистов "Молодой Гвардии Единой России". Причём многие из них одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками.

"Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтёрской миссии в Донбассе. И такой результат является признанием общества важности их миссии", – подчеркнул он.

Отдельное внимание уделили участникам СВО – их на предварительном голосовании было больше 150 человек, и все показали хорошие результаты. Например, в Волгоградской области профессиональный военный, участник СВО Александр Нелепин, получив ранение и вернувшись в родной регион, занял первое место в территориальной группе на выборах депутатов Волгоградской городской Думы, рассказал секретарь Генсовета партии.

"Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур", – отметил Андрей Турчак.

Также в числе победителей – участники кадрового проекта "ПолитСтарт". Они, по словам секретаря Генсовета, одержали красивые, яркие победы во всех регионах.

Остановился Турчак и на новых регионах. Там в процедуре приняли участие 466 тысяч человек. Из них почти половина – жители ДНР.

"Хотел бы отдельно поблагодарить секретаря нашего Донецкого регионального отделения (Дениса Пушилина, – прим. ред.), весь коллектив регионального исполкома, всю команду, оргкомитет предварительного голосования. В тяжелейших условиях показать явку без малого 210 тысяч жителей говорит о том, что работа в новом регионе поставлена на должном уровне", – подчеркнул секретарь Генсовета.

Высокая явка была также в Якутии и Ненецком автономном округе – 14%. Лидерами по общей численности проголосовавших стала Ростовская область – 316 тысяч человек, а также Башкирия – 250 тысяч.

Дмитрий Медведев добавил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами – они раньше заручились поддержкой граждан.

"Впереди – самая сложная фаза кампании. Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить оптимальные решения. Искренне желаю успехов", – сказал Медведев.

Также Генсовет "Единой России" предложил главам субъектов и депутатам возглавить списки партии на региональных выборах. Представленные кандидатуры должны выдвинуть на конференциях региональных отделений ЕР.

Напомним, электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года. По максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырёх новых регионах процедура состоялась не только онлайн, но и очно.