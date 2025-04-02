"Единая Россия" и Минстрой проведут голосование по благоустройству

Партия обеспечит участие волонтеров и депутатов во всероссийском голосовании за объекты благоустройства

02 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Заседание в "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России организует в стране онлайн-голосование, в ходе которого жители смогут выбрать объекты и дизайн-проекты для благоустройства своих городов. Голосование будет проходить с 21 апреля по 12 июня 2025 года. Партия постарается максимально вовлечь граждан в этот процесс, сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. Подробности сообщает сайт ER.ru.

"Необходимо активно анонсировать голосование, обеспечить работу на голосовании максимального числа партийных волонтеров. Имею в виду как актив партии и партпроекта "Городская среда", так и членов Общественного совета проекта, молодежного актива, серебряных волонтеров", – подчеркнул политик.

Этот вопрос партийцы, а также замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько и Константин Михайлик, федеральный координатор партпроекта, первый зампредседателя профильного комитета Госдумы Павел Качкаев обсудили во время видеоконференции с регионами по реализации партпроекта.

Константин Михайлик отметил, что теперь все взаимодействия в рамках голосования будут осуществляться через портал "Госуслуги", что сделает процесс более прозрачным и удобным.

Благоустройство – одно из важнейших направлений работы "Единой России". Партийный проект "Городская среда", запущенный в 2017 году, стал основой для одноименной федеральной программы. За годы ее реализации в стране благоустроили 73 тысячи общественных пространств. Владимир Якушев назвал это ярким примером эффективного взаимодействия между фракцией и гражданами.

"Люди видят, что именно они принимают решения, что и как будет сделано. Они выбирают не только, какие дворы, площади, парки, скверы и набережные нужно благоустроить в первую очередь, но и такие детали, как покрытие для дорожек, улучшение освещения, оборудование детских и спортивных площадок. Это важно, поскольку люди активно участвуют в реализации этих проектов и обсуждают их до самых мелочей", – прокомментировал секретарь Генсовета.

Алексей Ересько поблагодарил "Единую Россию" за поддержку программы "Формирование комфортной городской среды". Он отметил, что инициатива получила одобрение со стороны граждан, и они активно участвуют в ее реализации.

Кроме того, 26 апреля партия "Единая Россия" совместно с Минстроем РФ проведет традиционный Всероссийский субботник. С конца марта в южных регионах России стартовал мониторинг состояния дворов и общественных пространств после зимы, который является важной контрольной мерой для партийной работы. В регионах Крайнего Севера этот процесс начнется после схода снега – в конце мая.