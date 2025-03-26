Поддержка кадров. В "Единой России" рассказали о привлечении работников культуры в село

В России заработала программа "Земский работник культуры"

26 марта 2025, 16:30, ИА Амител

Владимир Якушев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия", ER.ru

Развитие культуры в регионах России было и остается одним из важнейших направлений народной программы "Единой России". В рамках партпроекта "Культура малой родины" и народной программы партии уже сделаны значительные шаги в поддержке культурных учреждений и сохранении исторического наследия. И работа продолжится, об этом сообщил секретарь Генерального совета ЕР Владимир Якушев, передает сайт ER.ru.

Недавно в документ добавили новый пункт – программу "Земский работник культуры", которую поддержал президент РФ Владимир Путин.

"В этом году на ее реализацию направляется более 1 млрд рублей, а в 2026 и 2027 годах – по 2,5 млрд. Работники культуры, которые решат работать в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и Дальневосточном федеральном округе, могут рассчитывать на подъемные в размере 2 млн рублей. Для тех, кто выбрал работу в малых городах других регионов, подъемные составят 1 млн", – уточнил Якушев.

По словам федерального координатора партпроекта "Культура малой родины", председателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой, работники культурных учреждений играют ключевую роль в сохранении и укреплении традиционных ценностей, в сохранении исторической памяти, в формировании гармонично развитой личности.

"Наши артисты, певцы, музыканты регулярно выступают на фронте и в госпиталях. Работники культуры становятся волонтерами. Участники СВО также вносят огромный вклад в сохранение памяти о подвиге современных героев", – отметила она.

Получив вторую жизнь, помещения домов культуры не должны пустовать, но часто там не хватает специалистов, добавила заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" в Алтайском крае, сенатор РФ Наталья Кувшинова.

"Благодаря новой программе в этом году в Алтайском крае появилась возможность трудоустроить 12 сельских работников культуры. Они получат единовременную выплату – 1 млн рублей. В течение пяти лет в рамках реализации программы "Земский работник культуры" краевые власти рассчитывают трудоустроить не меньше 165 специалистов. Это позволит продвинуться в решении кадровой проблемы и возродить культурную жизнь в обновленных домах культуры", – подчеркнула сенатор.

Дом культуры / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Добавим, что с момента создания партпроекта в 2017 году федеральная поддержка культурных организаций на местах увеличилась в четыре раза. Помощь получили более 21 тыс. учреждений культуры. С 2020 года с поддержкой партии отремонтировали 820 детских школ искусств, модернизировали и создали 1300 культурно-досуговых учреждений в селах. В Алтайском крае отремонтировано 200 сельских объектов культуры, в том числе десять домов культуры – в 2024 году. В 2025-м планируется обновить еще шесть, а также приобрести новое техническое оборудование и обновить сцены в ряде учреждений.