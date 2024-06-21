"Единая Россия" инициировала проведение памятных акций 22 июня по всей стране

В городах создадут сотни "огненных картин", посвященных событиям Великой Отечественной войны

21 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Акция памяти / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве выложат инсталляцию из тысяч зажженных свечей. Она посвящена началу Великой Отечественной войны. Участие в акции примут ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции "Единой России" в Госдуме, активисты МГЕР и движения "Волонтеры Победы". Подробности сообщает сайт ER.ru.

Тысячи тысяч свечей по всей стране

Одну из самых больших "огненных картин" – из 30 тысяч свечей – создадут в Казани. Активисты партии и "Волонтеры Победы" выложат портрет Героя Советского Союза, летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой.

В Махачкале из 20 тысяч свечей изобразят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе представят "Связь поколений": из 15 тысяч свечей выложат образы советского и современного воинов у Вечного огня.

На Кургане Бессмертия в Брянске на "огненной картине" будет изображена передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади изобразят звезду Красной Армии и цифру "80" – в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Городе воинской славы Елец в Липецкой области из семи тысяч свечей выложат изображение "Героический таран Виктора Барковского". У стелы "Город трудовой доблести" в Красноярске создадут экспозицию зенитной установки К-61, которую в годы войны изготавливал красноярский завод "Красмаш". У мемориала "Вечный огонь" в Иркутске "загорится" образ военного бомбардировщика Ил-4, выпускавшегося Иркутским авиационным заводом. В парке Победы в Нижнем Новгороде – истребители, которые производились в годы войны на Горьковском авиазаводе.

В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента "Родина-мать". "Огненные картины" появятся на Саур-Могиле в ДНР. В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим Героям под метрономом активисты "Единой России" прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма "Судьба человека".

Акция пройдет также в Калуге, Ставрополе, Кызыле, Магадане, Грозном, Орле, Туле, Ижевске, Великом Новгороде и других городах России. А еще в 40 странах мира, в том числе в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.

Акция памяти в Алтайском крае

В этом году акция "Огненные картины войны" пройдет не только в Барнауле, но и в Рубцовске, который теперь тоже носит почетное звание "Город трудовой доблести".

"Там из горящих свечей будет выложен гусеничный трактор марки АСХТЗ-НАТИ, который в 1942 году начали выпускать в Рубцовске для нужд фронта и тыла. А в Барнауле будет создан образ советского солдата с автоматом Калашникова в руках. Отдельными элементами композиций станут слова "Рубцовск помнит" и "Барнаул помнит" из горящих свечей. В Рубцовске акция прошла 20 июня в сквере Комсомольской славы", – рассказала председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" в Алтайском крае, руководитель регионального отделения общественного движения "Волонтеры Победы" Алина Горлова.

Она добавила, что в Барнауле акция пройдет 21 июня на Мемориале Славы с участием первых лиц Алтайского края. Всех желающих ждут на площадках акции в 22:30. В День памяти и скорби в городах и селах Алтайского края по традиции пройдет Всероссийская акция "Свеча Памяти". Ее главной площадкой станет Мемориал Славы в Барнауле, сбор участников начнется в 21:30.