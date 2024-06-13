Партия организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги

13 июня 2024, 12:00, ИА Амител

День России / Фото: пресс-служба

Для каждого из нас Россия – это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живем, работаем, создаем семьи и воспитываем детей, сказал секретарь Генсовета "Единой России", врио главы Республики Алтай Андрей Турчак. Он принял участие в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске. В том числе – в фестивале дружбы народов, сообщает сайт ER.ru.

Два Алтая

"Россия – это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия – это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня", – отметил Андрей Турчак.

Активисты "Единой России" и МГЕР в Горно-Алтайске вместе с жителями подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне.

Отмечали праздник и в Алтайском крае.

"День России прочно вошел в нашу жизнь как символ исторического, духовно-нравственного, культурного единства многонационального народа. Мы гордимся любимой страной, сильной и самодостаточной, которая проводит независимую политику, последовательно защищает свои интересы", – отметил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

Он напомнил, что сегодня Россия переживает непростой период. И Алтайский край вносит свой вклад в обеспечение безопасности государства, протягивает руку помощи пострадавшим территориям.

"Мы обеспечиваем себя и соотечественников продовольствием, промышленной продукцией, бережно храним богатое культурное наследие, воспитываем детей в уважении к традициям предков. Пусть наши единство, трудолюбие, любовь к родной земле делают Россию с каждым годом сильнее! С праздником, с Днем России!" – подчеркнул Романенко.

День России / Фото: пресс-служба

И другие регионы

Праздники дружбы народов прошли и в других регионах. В Омске при поддержке "Единой России" провели шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города партия организовала фотозону и установила баннеры-открытки, на которых жители могли оставить свои пожелания.

Во Владивостоке активисты ЕР помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей и гостей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади города масштабный российский флаг. Флаги развернули и в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.

Традиционно партия провела в регионах и автопробеги. В Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. К автоколонне присоединились представители авто- и мотообъединений города. В Калуге активисты "Единой России" и МГЕР вместе с общественниками проехали по городской набережной к площади Победы. В ДНР автопробег стартовал в Донецке. Колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Московской области колонна автомобилей, украшенная полотнами российского триколора, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам подмосковных городов, а после – выстроилась в форме буквы "Z".

В Биробиджане День России отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, в Чите – нарисовали самый большой российский флаг мелками.

Волонтеры "Единой России" в Херсонской области вместе с военнослужащими военной комендатуры раздали жителям ленты-триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А во всех городах и районах Луганской Народной Республики активисты партии организовали праздничную акцию "Я люблю Россию".