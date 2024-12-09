"Единая Россия" контролирует реализацию нацпроектов при участии жителей

Продолжит эту работу и с новыми национальными проектами

09 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Владимир Якушев / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Единая Россия" будет постоянно отслеживать реализацию новых национальных проектов, используя обратную связь от жителей. Такую задачу перед правительством страны поставил президент, поручив оценивать эффективность работы по нацпроектам через механизмы общественного мониторинга. Подробности сообщает сайт ER.ru.

Партия активно участвовала в подготовке новых национальных проектов и внесла свои предложения в каждый из них.

"Народная программа "Единой России" синхронизирована с пока еще действующими национальными проектами. С нового года запускаются новые. В тесном взаимодействии с правительством, федеральными и региональными органами исполнительной власти мы будем работать над выполнением целей и задач, которые в них отражены", – заявил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

По его словам, основные положения 19 новых национальных проектов войдут в народную программу партии и будут утверждены 14 декабря на Съезде.

Якушев отметил, что контроль за строительством и ремонтом объектов в рамках нацпроектов и народной программы сейчас осуществляется при участии местных жителей. Этот формат будет применяться и для новых нацпроектов, чтобы оперативно получать обратную связь "с мест".

"Считаем этот механизм наиболее эффективным. Используем его при реализации программ строительства и капитального ремонта школ, общежитий вузов и колледжей, детских садов. В каждом регионе действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах", – добавил политик.

Все это дает возможность вовремя устранять недочеты, более рационально расходовать средства и реализовывать больше объектов.

С 2019 года в стране построено почти 1,4 тыс. школ, где обучаются 850 тыс. детей, созданы 246 тыс. новых мест в яслях и открыты почти 1,7 тыс. детских садов. Принцип участия жителей применяется и при выборе территорий для благоустройства: "Единая Россия" и Минстрой ежегодно проводят всероссийское голосование, по итогам которого с 2018 года в стране благоустроили 95 тыс. дворов и общественных пространств.

ЕР также участвует в формировании финансирования положений нацпроектов, например, поддерживая ежегодный рост бюджета на строительство дорожной сети. Благодаря этому за шесть лет в стране достигли того, что 85% дорог в крупнейших агломерациях отвечают нормативам. По региональным дорогам показатель пока 54%, что указывает на необходимость дальнейшей работы.

За последние четыре года по стране построили и реконструировали более тысячи поликлиник, установили 174 тыс. единиц современного оборудования. По народной программе "Единой России" возвели и отремонтировали 10 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, что сделало медпомощь более доступной.

Владимир Якушев уверен: новые национальные проекты позволят стать России не только более комфортной для семей с детьми, но и сделают страну сильнее, экономически развитее и технологичнее.

"Неизменной целью народной программы остается повышение качества жизни граждан, их благополучие. На это же нацелены нацпроекты. Поэтому при реализации народной программы и нацпроектов партия сможет обеспечить нужные решения законодательно, работая без проволочек и на результат, как и поручил президент", – подчеркнул Владимир Якушев.

Как ранее сообщал amic.ru, "Единая Россия" передала в Министерство просвещения список образовательных объектов, которые планируется капитально отремонтировать в 2025-2027 годах. В него вошли свыше четырех тысяч учреждений – это школы, детские сады и техникумы. Всего в общий федеральный перечень включены 3,2 тыс. школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Кроме того, намечено строительство 68 новых школ и 63 детских садов. До 12 декабря за каждым объектом будут закреплены ответственные депутаты и сенаторы от партии.