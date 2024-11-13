"Единая Россия" будет наблюдать за ходом капремонта образовательных объектов

Партия представила список школ и детских садов

13 ноября 2024, 15:45, ИА Амител

Школа в Алтайском крае / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Единая Россия" передала в Минпросвещения список объектов образования для капитального ремонта в 2025-2027 годах. Это более четырех тысяч школ, детсадов и техникумов, сообщает сайт партии ER.ru.

Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев, выступая на Всероссийском совещании по программе капитального ремонта образовательных объектов в Волгограде, подтвердил, что партия будет контролировать сопровождение всех этапов работ. В мероприятии также принял участие министр просвещения Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин в своем послании заявил о необходимости расширения программы капитального ремонта, включив в нее детские сады и учреждения среднего профессионального образования. В ответ на это "Единая Россия" собрала запросы от всех регионов страны и направила их в Минпросвещения."В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии", – сообщил Владимир Якушев.

Владимир Якушев напомнил, что программа капитального ремонта стартовала с 2022 года, и за это время в стране отремонтировали почти 4,5 тысячи школ, из которых 406 – в текущем году. До конца года работы проведут еще более чем на 280 объектах. Ремонт уже завершили в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике.

По программе строительства заработали уже 1411 школ, рассчитанных на 850 тысяч учеников. В 2024 году построено еще 70, а до конца года планируется открытие дополнительных 162 школ. Всего с 2019-го по 1 ноября 2024 года запустили 1682 детских сада на 246 тысяч мест, подчеркнул Владимир Якушев.

Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание регионов на важность соблюдения обязательств по нацпроекту "Образование", добавив, что задержки недопустимы.

"Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны", – подчеркнул министр.

Напомним, программу капитального ремонта школ партия реализует совместно с Минпросвещения. Она возникла по инициативе главы государства и включена в народную программу ЕР. Контроль за всеми этапами работ – от проекта до приемки – осуществляют общественные штабы, созданные "Единой Россией" и министерством в регионах. С этого года к программе присоединились и новые регионы.

Кроме того, при поддержке партии было досрочно выполнено поручение главы государства по возведению 1300 новых школ в рамках нацпроекта "Образование". "Единая Россия" также обеспечивает финансирование программы капитального ремонта из федерального бюджета.

Реализуют проект и в Алтайском крае. В этом году в регионе капитально ремонтируют 14 школ, в восьми работы завершатся в следующем году. На модернизацию выделено 1,3 млрд рублей, сообщила координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашева.

"Дети учатся в альтернативных помещениях, соответствующих СанПиН и требованиям безопасности. "Единая Россия" контролирует работу подрядчиков вместе с родительской общественностью и учителями. За каждой школой, как и прежде, закреплен сенатор, депутат Госдумы, краевого Заксобрания и муниципального образования. В следующие три года по программе модернизации школьных систем образования в крае планируется отремонтировать 13 школ, 12 детских садов и семь профессиональных образовательных организаций", – подчеркнула Марина Понкрашева.