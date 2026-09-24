Партия улучшила показатели относительно кампании 2021 года

24 сентября 2026, 16:20, ИА Амител

Владимир Якушев / Фото: пресс-служба "Единой России"

По итогам предварительного подсчета голосов на выборах в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года "Единая Россия" занимает первое место по федеральному списку во всех регионах страны. Такое заявление на пресс-конференции в ТАСС сделал секретарь Генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев. Он констатировал рост показателей относительно кампании 2021 года.

Результаты в регионах

Секретарь Генсовета партии привел сравнительные данные и отметил вклад тех, кто вел кампанию на местах.

"Здесь у нас достаточно серьезное продвижение вперед. Что касается одномандатных округов, мы взяли 92% в 2026 году против 88% в 2021 году (208 мандатов из 225 замещаемых против 198 соответственно. — Прим. ред.)", — рассказал Владимир Якушев.

Он выразил избирателям признательность за поддержку и назвал особенно весомыми результаты "Единой России" в Санкт-Петербурге и Москве, Оренбургской, Ивановской, Ульяновской, Курганской, Омской областях и в Хабаровском крае. Также он высоко оценил работу региональных отделений, сторонников партии, "Молодой Гвардии" и Центрального избирательного штаба.

Явка рекордная

Экспертное сообщество также проанализировало прошедшую кампанию. На разных площадках политологи и аналитики разобрали ее ключевые особенности.

"Чрезвычайно важный момент доверия к выборам — это уровень явки, один из рекордных за все время проведения федеральных кампаний", — заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на экспертном круглом столе в МИА "Россия сегодня".

На круглом столе Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества председатель правления фонда Константин Костин подчеркнул значимость предварительного голосования.

"Это достаточно масштабная история, которая позволяет раньше начать кампанию, протестировать работу региональных отделений, региональных штабов", — пояснил Константин Костин.

В единый день голосования провели более 2200 избирательных кампаний. Ключевой стала кампания по выборам в Госдуму. Параллельно прошли выборы глав десяти регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ и муниципальных депутатов в административных центрах десяти субъектов. В Алтайском крае также прошли выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание. Результат "Единой России" — 42,03% голосов.