"Единая Россия" лидировала на выборах во всех регионах страны
Партия улучшила показатели относительно кампании 2021 года
24 сентября 2026, 16:20, ИА Амител
По итогам предварительного подсчета голосов на выборах в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года "Единая Россия" занимает первое место по федеральному списку во всех регионах страны. Такое заявление на пресс-конференции в ТАСС сделал секретарь Генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев. Он констатировал рост показателей относительно кампании 2021 года.
Результаты в регионах
Секретарь Генсовета партии привел сравнительные данные и отметил вклад тех, кто вел кампанию на местах.
"Здесь у нас достаточно серьезное продвижение вперед. Что касается одномандатных округов, мы взяли 92% в 2026 году против 88% в 2021 году (208 мандатов из 225 замещаемых против 198 соответственно. — Прим. ред.)", — рассказал Владимир Якушев.
Он выразил избирателям признательность за поддержку и назвал особенно весомыми результаты "Единой России" в Санкт-Петербурге и Москве, Оренбургской, Ивановской, Ульяновской, Курганской, Омской областях и в Хабаровском крае. Также он высоко оценил работу региональных отделений, сторонников партии, "Молодой Гвардии" и Центрального избирательного штаба.
Явка рекордная
Экспертное сообщество также проанализировало прошедшую кампанию. На разных площадках политологи и аналитики разобрали ее ключевые особенности.
"Чрезвычайно важный момент доверия к выборам — это уровень явки, один из рекордных за все время проведения федеральных кампаний", — заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на экспертном круглом столе в МИА "Россия сегодня".
На круглом столе Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества председатель правления фонда Константин Костин подчеркнул значимость предварительного голосования.
"Это достаточно масштабная история, которая позволяет раньше начать кампанию, протестировать работу региональных отделений, региональных штабов", — пояснил Константин Костин.
В единый день голосования провели более 2200 избирательных кампаний. Ключевой стала кампания по выборам в Госдуму. Параллельно прошли выборы глав десяти регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ и муниципальных депутатов в административных центрах десяти субъектов. В Алтайском крае также прошли выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание. Результат "Единой России" — 42,03% голосов.
16:22:10 24-09-2026
Этому радоваться надо?
17:46:15 24-09-2026
Это хорошо? А зачем мы КПСС ругали ? И сейчас ЕР , как и ранее КПСС, может провести через Думу любой закон, а оппозиция только для оттенка многопартийности.
21:39:11 24-09-2026
В Бердске пролетела феерично
22:12:03 24-09-2026
Немудрено с такими конкурентами-статистами. Можно вообще биллютень сделать с одной строчкой,тогда всегда будет гарантированно лидировать
22:32:16 24-09-2026
Теперь они точно ответственны за всё.
07:11:48 25-09-2026
Теперь у них развязаны руки. Могут спокойно творить свои делишки.
08:28:54 25-09-2026
Гость (07:11:48 25-09-2026) Теперь у них развязаны руки. Могут спокойно творить свои дел...
Делишки, называемые законами, по ухудшению жизни простого народа. Продолжаем жить в безысходности,жаль,но так и есть
08:26:39 25-09-2026
Странно,кого не спрошу все голосовали против ЕДРА
09:04:47 25-09-2026
""Единая Россия" лидировала на выборах во всех регионах страны" - перестарались на местах...