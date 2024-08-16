Партия уже доставила в регион более 800 тонн грузов

16 августа 2024, 16:20, ИА Амител

"Единая Россия" направляет в Курскую область гуманитарную помощь / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи. Это бытовая техника, продукты, вода, одежда, стройматериалы для пунктов временного размещения и жителей. Подробности сообщает сайт ER.ru.

В гуманитарной миссии партии задействованы уже более 60 региональных отделений партии, отметил врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев в ходе поездки в Курскую область.

Вместе с врио главы региона, исполняющим полномочия секретаря Курского отделения "Единой России" Алексеем Смирновым Владимир Якушев ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи, обсудил с ним потребности, которые сейчас есть в ПВР.

Работу распределительного центра координируют руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев накануне (на ВКС по ситуации в Курской области 13 августа – прим. ред.) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть", – сказал Владимир Якушев.

В два самых крупных пункта временного размещения Якушев вместе с волонтёрами "Единой России" и МГЕР доставил холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.

"В большинстве ПВРов созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтёров", – отметил Владимир Якушев.

"Единая Россия" направляет в Курскую область гуманитарную помощь / Фото: пресс-служба партии

Он отметил, что сейчас в Курске около 70 активистов "Молодой Гвардии", "Волонтёрской Роты". Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками.

"Здесь активисты практически со всей страны – от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днём увеличивается", – добавил Якушев.

Жители Курской области также могут получить гуманитарную помощь в штабе общественной поддержки "Единой России".

Передают гуманитарную помощь и курским медикам. Ранее им привезли средства РЭБ для установки на автомобили "скорой".

Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду.

"Единая Россия" направляет в Курскую область гуманитарную помощь / Фото: пресс-служба партии

Помимо этого "Единая Россия" передаёт адресную помощь в Рыльск, а молодогвардейцы помогают вывезти людей из обстреливаемого населённого пункта.

"Один из основных вопросов сейчас – организации логистики волонтёров. Два автомобиля партия для работы нашего распределительного центра уже предоставила. Поступят ещё 10 машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей", – рассказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что партия продолжит оказывать максимальную поддержку жителям Курской области. И главная задача – помогать людям. Этим партия занимается с первых часов атаки ВСУ на регион. Во всех субъектах РФ, куда выезжают куряне, их встречают волонтёры, помогают разместиться, получить консультации и, при необходимости, пройти обследования врачей.

Врио секретаря Генсовета подчеркнул – партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.

"Это – наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал Председатель партии. Все наши региональные отделения – с Курской областью", – заключил Владимир Якушев.

Партия направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей с 7 августа. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. В первый же день после атаки грузы отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни – Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.