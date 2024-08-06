"Единая Россия" поддержит участников СВО при подготовке к выборам

Большинство кандидатов от партии – без политического опыта

06 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Владимир Якушев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

61% кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в сентябре 2024 года не имеют политического опыта. Среди них есть и участники СВО. Им "Единая Россия" уделяет особое внимание в ходе избирательной кампании. Об этом заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев, передает сайт ER.ru.

Поддержать участников СВО

В этой кампании выдвинуто 380 участников специальной военной операции. Акцент на усилении их поддержки при подготовке к выборам сделал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с думской фракцией.

"Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО", – отметил Владимир Якушев.

Политик подчеркнул, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах – один из главных критериев эффективности партийных отделений.

"У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии", – уточнил врио секретаря Генсовета.

И всех остальных кандидатов

На выборах-2024 у партии большой и разнообразный пуд кандидатов. По словам Якушева, 65% из них – члены "Единой России", еще 35% – сторонники. Треть кандидатов – женщины, каждый четвертый – представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора, каждый пятый – молодой, возрастом до 35 лет. 45% кандидатов трудятся в сфере образования, медицины, ЖКХ, культуры или является общественниками. А госслужащих – 13%.

"Идет активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем все, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне", – подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с думской фракцией поручил оказать участникам СВО и новым кандидатам действенную помощь в проведении избирательной кампании 2024. Он отметил, что военнослужащие пользуются большим доверием и уважением, они сегодня по-настоящему востребованы.

В единый день голосования в сентябре 2024 года состоится 70 избирательных кампаний в 42 регионах страны. По результатам выборов будет замещено более 25 тысяч мандатов, в том числе в органы местного самоуправления. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, а также 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, глав 21 региона и состоятся довыборы депутатов Госдумы.