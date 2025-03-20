"Единая Россия" планирует вовлечь в занятия единоборствами людей старшего поколения

Проект обсудили в штабе общественной поддержки партии

20 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

19 марта в штабе общественной поддержки "Единой России" состоялась встреча, посвященная вопросам сотрудничества партии с Российским союзом боевых искусств в Алтайском крае. Ее провел секретарь регионального отделения партии, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

В обсуждении приняли участие руководитель барнаульской спортивной школы "Рубин", председатель краевой общественной организации участников СВО "Накат" Александр Ельников, а также депутат АКЗС, председатель общественного совета партийного проекта "Старшее поколение" в регионе Александр Лазарев.

Главной темой встречи стало внедрение на региональном уровне соглашения о сотрудничестве, подписанного между "Единой Россией" и Российским союзом боевых искусств на федеральном уровне. Оно призвано поддержать реализацию мероприятий в рамках партпроекта "Старшее поколение". Одно из ключевых направлений – вовлечение пожилых людей в физкультурно-спортивную жизнь, в том числе в сферу единоборств.

Прием граждан в штабе общественной поддержки "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Александр Ельников предложил начать с организации занятий для людей старше 50 лет на базе спортшколы "Рубин" в барнаульском поселке Южном. Инициативу поддержал Александр Романенко, пообещав содействие в решении организационных вопросов.

При поддержке партии и региональных властей проект можно масштабировать, считает Александр Ельников. По его словам, в нескольких городах края есть квалифицированные тренеры, готовые заниматься единоборствами с пожилыми людьми несколько раз в неделю. Занятия можно проводить в ДЮСШ или в общеобразовательных школах.

Александр Лазарев, в том числе как врач с большим опытом, поддержал инициативу. Он подчеркнул, что сейчас активно наполняют содержанием госпрограмму "Активное долголетие", и вовлечение пожилых людей в занятия единоборствами в рамках заключенного сотрудничества может стать одним из ее важных направлений.

Отметим, в январе "Единая Россия" запустила проект "Единоборства для старшего поколения". Пилотным регионом для реализации стал Пермский край. Инициатива исходила от региональных активистов партпроекта "Старшее поколение" совместно с пермским филиалом Российского союза боевых искусств. Инициативу поддержала федеральный координатор партпроекта, сенатор Галина Карелова.