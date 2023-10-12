В проект бюджета включили средства на основные направления народной программы ЕР

Ко второму чтению партия проработает с Минфином увеличение финансирования на развитие села, обучение специалистов, модернизацию центров занятости

12 октября 2023, 17:35, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

Промежуточные итоги реализации народной программы "Единой России" и финансирование её положений в проекте бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, при участии секретаря Генсовета Андрея Турчака, координаторов направлений народной программы, а также министров. Подробности сообщает сайт партии ER.ru.

Учесть пожелания избирателей

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, работая над проектом бюджета, партия старалась максимально учесть пожелания избирателей.

"На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым ученым, социально ориентированным некоммерческим организациям", – сказал председатель партии.

Он сообщил, что в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% – свыше 20 трлн рублей.

Также он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов "Единой России" в бюджете является поддержка Вооруженных сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым. Есть и другие приоритеты "Единой России", они должны найти отражение в главном финансовом документе. В частности, развитие села и финансирование соответствующей госпрограммы.

Обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики. Например, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 млрд дополнительно, на классное руководство – более миллиарда рублей. Из новых направлений финансирования отдельно выделено допфинансирование на советников директоров по воспитанию в колледжах – по 2 млрд ежегодно. Дополнительного финансирования, считают в "Единой России", требует программа "Профессионалитет".

Еще одно предложение партии – увеличить финансирование на модернизацию центров занятости до 10,5 млрд рублей.

Народная программа

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в проекте бюджета нашло отражение все, что предусматривалось в программном документе "Единой России".

"Уровень роста номинальных заработных плат бюджетников в 2024 году составляет почти 10%. Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23 244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ", – сказал Антон Силуанов.

Андрей Турчак остановился на реализации положений народной программы. Он отметил, что за первое полугодие она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тыс. социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.

"Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тысячи школ и 2,5 тысячи медицинских учреждений. Введены 1,5 тысячи быстровозводимых ФАПов и 349 культурно-досуговых центров на селе. Отремонтировано более 1,2 тысячи почтовых отделений и 301 общежитие вузов. Благоустроены 16 тысяч дворов, общественных территорий. По программе социальной догазификации газифицировано 375 тысяч домовладений и 723 тысячи земельных участков", – сообщил Андрей Турчак.

Работа в Алтайском крае

Народная программа партии ориентирована в первую очередь на развитие социальной сферы, отметил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае Александр Романенко.

"Наиболее заметных результатов нам удалось достичь в обновлении школ, сельских домов культуры, спортивных объектов, благоустройстве общественных территорий. За последние два года в Алтайском крае на федеральные и краевые средства при участии муниципалитетов капитально отремонтировано 60 школ, это один из самых высоких показателей в стране. В этом году мы обновляем 23 дома культуры и 8 спортзалов", – сказал Романенко.

В двух районных центрах – Тальменке и Павловске – построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа.

"Депутаты "Единой России" и активисты партии на всех этапах контролируют ремонт и строительство объектов народной программы. С начала года проведены десятки выездов. Мы выстроили системное взаимодействие с общественностью на местах, чтобы повысить эффективность партийного контроля", – добавил секретарь реготделения.