"Единая Россия" предлагает организовать отдых в санаториях Белокурихи для бойцов СВО

Вопрос обсудили на рабочей встрече в Парламентском центре Алтайского края

03 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Обсуждение в ходе рабочей встречи / Фото: пресс-служба партии "Едина Россия"

В Алтайском крае обсудили возможность отдыха в санаториях Белокурихи для участников спецоперации и членов их семей. Встреча прошла в Парламентском центре региона, где собрались представители власти и общественности.

Первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько отметил, что в Заксобрание и в партию часто обращаются с просьбами помочь организовать санаторное лечение для участников СВО и их близких.

Министр соцзащиты населения Алтайского края Наталья Оськина подтвердила, что многие общественные организации пытаются выстроить эту работу, но пока действуют несистемно.

Наталья Оськина добавила, что обращений действительно очень много, и министерство готово сотрудничать с санаториями и прорабатывать различные варианты дальнейшего взаимодействия.

Вице-спикер АКЗС рассказал, что благодаря сотрудничеству Минсоцзащиты, реготделения партии и депутатов в санаториях отдохнули уже более десяти семей.

"Запрос на отдых – один из самых частых у родственников погибших бойцов, у самих военнослужащих. Считаем важным систематизировать эту работу, обсудили с коллегами из Белокурихи, они готовы в этой части с нами сотрудничать", ­– прокомментировал Денис Голобородько.

Директор АО "Курорт Белокуриха" и депутат АКЗС Константин Ежов подчеркнул, что санатории готовы обсудить механизм предоставления путевок.

Участники встречи договорились согласовать механизм предоставления помощи в ближайшее время. По словам министра соцзащиты, работу по предоставлению путевок будут вести вместе с Ассоциацией ветеранов СВО, во главе с участником спецоперации, депутатом АКЗС Владимиром Громовым.