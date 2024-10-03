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"Единая Россия" предлагает организовать отдых в санаториях Белокурихи для бойцов СВО

Вопрос обсудили на рабочей встрече в Парламентском центре Алтайского края

03 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Обсуждение в ходе рабочей встречи / Фото: пресс-служба партии "Едина Россия"
Обсуждение в ходе рабочей встречи / Фото: пресс-служба партии "Едина Россия"

В Алтайском крае обсудили возможность отдыха в санаториях Белокурихи для участников спецоперации и членов их семей. Встреча прошла в Парламентском центре региона, где собрались представители власти и общественности.

Первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько отметил, что в Заксобрание и в партию часто обращаются с просьбами помочь организовать санаторное лечение для участников СВО и их близких.

Министр соцзащиты населения Алтайского края Наталья Оськина подтвердила, что многие общественные организации пытаются выстроить эту работу, но пока действуют несистемно.

Наталья Оськина добавила, что обращений действительно очень много, и министерство готово сотрудничать с санаториями и прорабатывать различные варианты дальнейшего взаимодействия.

Вице-спикер АКЗС рассказал, что благодаря сотрудничеству Минсоцзащиты, реготделения партии и депутатов в санаториях отдохнули уже более десяти семей.

"Запрос на отдых – один из самых частых у родственников погибших бойцов, у самих военнослужащих. Считаем важным систематизировать эту работу, обсудили с коллегами из Белокурихи, они готовы в этой части с нами сотрудничать", ­– прокомментировал Денис Голобородько.

Директор АО "Курорт Белокуриха" и депутат АКЗС Константин Ежов подчеркнул, что санатории готовы обсудить механизм предоставления путевок.

Участники встречи договорились согласовать механизм предоставления помощи в ближайшее время. По словам министра соцзащиты, работу по предоставлению путевок будут вести вместе с Ассоциацией ветеранов СВО, во главе с участником спецоперации, депутатом АКЗС Владимиром Громовым.

Алтайский край спецоперация

Комментарии 7

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Гость

13:21:54 03-10-2024

А в чём проблема, купил путевку - поехал отдыхать

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Гость

13:30:15 03-10-2024

"Запрос на отдых". Нормальный такой запрос. Слов нет.

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Гость

14:42:04 03-10-2024

За чей счет этот банкет? за бюджетный? купили путевку за заработанные деньги и пусть отдыхают где хотят вместе со своими близкими. А то как зарплату тем же бюджетникам или пенсии поднять, то денег нет, а значит как отдых за бюджетный счет устраивать деньги нашлись.

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Гость

14:49:59 03-10-2024

И для их семей тоже надо организовать отдых. Заслужили. Низкий поклон бойцам и их семьям!

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Гость

15:07:47 03-10-2024

Гость (14:49:59 03-10-2024) И для их семей тоже надо организовать отдых. Заслужили. Низк... а чем заслужили отдых семьи бойцов, не подскажите? что вместе с бойцами воевали? Или просто пользовались большой зарплатой этого бойца у себя дома.

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Гость

15:10:46 03-10-2024

Гость (14:49:59 03-10-2024) И для их семей тоже надо организовать отдых. Заслужили. Низк... Ну как видите большинство вашу точку зрения не разделяет. Можете скинуться и отправить кого-нибудь в санаторий. Мы ведь не против

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Гость

21:53:57 03-10-2024

А как быть детям, которым по копейке на лечение собираем? Для них никогда денег нет. Или это другое?

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