"Единая Россия" предлагает организовать отдых в санаториях Белокурихи для бойцов СВО
Вопрос обсудили на рабочей встрече в Парламентском центре Алтайского края
03 октября 2024, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае обсудили возможность отдыха в санаториях Белокурихи для участников спецоперации и членов их семей. Встреча прошла в Парламентском центре региона, где собрались представители власти и общественности.
Первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько отметил, что в Заксобрание и в партию часто обращаются с просьбами помочь организовать санаторное лечение для участников СВО и их близких.
Министр соцзащиты населения Алтайского края Наталья Оськина подтвердила, что многие общественные организации пытаются выстроить эту работу, но пока действуют несистемно.
Наталья Оськина добавила, что обращений действительно очень много, и министерство готово сотрудничать с санаториями и прорабатывать различные варианты дальнейшего взаимодействия.
Вице-спикер АКЗС рассказал, что благодаря сотрудничеству Минсоцзащиты, реготделения партии и депутатов в санаториях отдохнули уже более десяти семей.
"Запрос на отдых – один из самых частых у родственников погибших бойцов, у самих военнослужащих. Считаем важным систематизировать эту работу, обсудили с коллегами из Белокурихи, они готовы в этой части с нами сотрудничать", – прокомментировал Денис Голобородько.
Директор АО "Курорт Белокуриха" и депутат АКЗС Константин Ежов подчеркнул, что санатории готовы обсудить механизм предоставления путевок.
Участники встречи договорились согласовать механизм предоставления помощи в ближайшее время. По словам министра соцзащиты, работу по предоставлению путевок будут вести вместе с Ассоциацией ветеранов СВО, во главе с участником спецоперации, депутатом АКЗС Владимиром Громовым.
13:21:54 03-10-2024
А в чём проблема, купил путевку - поехал отдыхать
13:30:15 03-10-2024
"Запрос на отдых". Нормальный такой запрос. Слов нет.
14:42:04 03-10-2024
За чей счет этот банкет? за бюджетный? купили путевку за заработанные деньги и пусть отдыхают где хотят вместе со своими близкими. А то как зарплату тем же бюджетникам или пенсии поднять, то денег нет, а значит как отдых за бюджетный счет устраивать деньги нашлись.
14:49:59 03-10-2024
И для их семей тоже надо организовать отдых. Заслужили. Низкий поклон бойцам и их семьям!
15:07:47 03-10-2024
Гость (14:49:59 03-10-2024) И для их семей тоже надо организовать отдых. Заслужили. Низк... а чем заслужили отдых семьи бойцов, не подскажите? что вместе с бойцами воевали? Или просто пользовались большой зарплатой этого бойца у себя дома.
15:10:46 03-10-2024
Гость (14:49:59 03-10-2024) И для их семей тоже надо организовать отдых. Заслужили. Низк... Ну как видите большинство вашу точку зрения не разделяет. Можете скинуться и отправить кого-нибудь в санаторий. Мы ведь не против
21:53:57 03-10-2024
А как быть детям, которым по копейке на лечение собираем? Для них никогда денег нет. Или это другое?