Несколько тысяч алтайских многодетных семей получат льготу на транспортный налог

А также ветераны боевых действий

01 октября 2024, 14:10, Александра Черданцева

Автомобиль / Фото: Racool_studio on Freepik

27 тысяч жителей Алтайского края будут иметь льготу на уплату транспортного налога с 1 января 2025 года. Это мера поддержки коснется многодетных семей и ветеранов боевых действий. Льгота существует и сегодня, но на сессии регионального парламента 2 октября ее действие расширят.

Сейчас по закону льгота действует только на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил. Вообще не платить транспортный налог могут многодетные семьи, ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов, пенсионеры, инвалиды, родители детей-инвалидов, "чернобыльцы", Герои Советского Союза, России, Социалистического Труда, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней. Но только если они владеют авто указанной мощности. В прошлом году льготу получили 14,8 тыс. человек.

И вот теперь для первых двух категорий – многодетных и ветеранов – вводят дополнительные льготы. Сначала (при первом чтении закона в июне) в АКЗС планку подняли до 150 л.с. То есть предполагалось, что владельцы таких авто будут платить только разницу между 100 л.с. и мощностью своей машины. Но решением губернатора региона Виктора Томенко увеличили еще до 200 л.с. И теперь рассчитывать на льготу могут еще более 27 тысяч жителей региона.

"Ветераны боевых действий и многодетные родители – владельцы автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил, а также от 150 до 200 – при начислении транспортного налога смогут платить только за ту мощность, которая превышает 100 лошадиных сил", – прокомментировал зампредседателя АКЗС Денис Голобородько.

Очевидно, что депутаты увеличенную льготу поддержат, потому что в парламенте неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы сделать транспортный налог менее обременительным, а меру – более масштабной, ведь для многодетных семей транспорт до 100 л.с. обычно просто не подходит.