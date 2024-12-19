"Единая Россия" предложила более 130 законов по помощи участникам СВО

В партии подвели итоги прошедшей осенней сессии в Государственной Думе

19 декабря 2024, 15:50, ИА Амител

Обсуждение итогов работы в Госдуме / Фото: пресс-служба партии

Фракция "Единая Россия" в Госдуме провела серьезную работу во время осенней сессии по расширению мер поддержки бойцов специальной военной операции и их семей со стороны государства. По инициативе партии приняли уже более 130 федеральных законов. Об этих и других итогах работы ЕР сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Подробности передает сайт ER.ru.

Итоги года

"Конкретно в эту сессию приняты наши инициативы о запрете взыскания исполнительского сбора в отношении участников СВО; о наделении статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО; о возможности жилищной регистрации участников СВО по доверенности; о внеочередном праве на обеспечение жильем военнослужащих, имеющих ребенка-инвалида, и другие", – пояснил он.

Всего фракция "Единой России" внесла 100 законопроектов, из которых 87 уже стали законами. 17 законов касаются темы помощи участникам спецоперации. Законодательно закреплены новые основания для признания человека ветераном или инвалидом боевых действий, появились дополнительные трудовые права для членов семей участников спецоперации, усилена защита жилищных прав военнослужащих. Также введены льготы, включая освобождение от ряда платежей, таких как госпошлины за госуслуги. На рассмотрении остается еще 12 проектов.

Еще один важный закон – федеральный бюджет. По словам Якушева, документ сбалансирован и направлен на стратегическое развитие страны. На реализацию народной программы заложили около 15 трлн рублей. Из них 161,7 млрд добавили благодаря поправкам "Единой России". Эти деньги направят на возведение школ, детских садов, дорог, развитие науки, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев подчеркнул, что нижняя палата российского парламента сработала результативно и слаженно.

"Единая Россия" смогла найти дополнительно 2 млрд рублей, чтобы поддержать фонд "Защитники Отечества", укрепить его. В этом нас поддержали другие фракции. Также консолидированно поправками к бюджету мы поддержали такие общественные организации, как "Женщины России", "Боевое братство", "Ассамблея народов России". Рассчитываем, что эти средства придут в начале 2025 года – первом квартале", – сказал депутат.

Работу над главным финансовым документом страны вели совместно с правительством. Бюджет включает положения народной программы о строительстве и ремонте детских садов и школ, обеспечении горячим питанием младшеклассников. Также предусмотрено дополнительное финансирование ремонта образовательных учреждений, оснащения техникумов, строительства кампусов и вовлечение молодежи в научные проекты.

Планы на следующий

Владимир Якушев подчеркнул, что в следующем году ожидается не менее сложная и важная работа. Президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев на XXII съезде обозначили приоритеты: продолжение поддержки ветеранов боевых действий и их семей, особенно тех, кто потерял близких.

"У нас появился отдельный раздел в народной программе. Большинство его положений касается именно совершенствования законодательства. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость участия всех партийных институтов в реализации новых национальных проектов. Особый акцент сделан на нашем участии в программе капитального ремонта школ. Также глава государства подчеркнул важность партийного участия в реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств, модернизации почтовых отделений", – подчеркнул Якушев.

Как ранее сообщал amic.ru, еще одним приоритетом для партии станет программа капитального ремонта. Глава государства заявил о необходимости построить 1,3 тыс. школ к концу 2024 года. На сегодняшний день введено уже более 1,4 тыс. объектов. Кроме того, с 2019 года построили 1,6 тыс. детских садов, что позволило решить проблему доступности дошкольного образования.