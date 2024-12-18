По всей стране к 2031 году предстоит отремонтировать порядка 11 тысяч зданий

18 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: сайт партии "Единая Россия" / er.ru

Как сообщает сайт ER.ru, приоритетом на ближайшие годы станет капремонт школ по всей стране. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов.

"Выполнение этого поручения главы государства станет одним из ведущих приоритетов работы партии на ближайшие годы. Подводя итоги работы в уходящем году, могу сказать: в целом программа реализуется достаточно успешно", – заявил Якушев.

Он обратил внимание, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детсада и 1439 школ.

"В уходящем году построено 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы еще 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идет о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности", – сказал секретарь Генсовета ЕР.

По его словам, работы по капремонту новых школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях.

Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и 7 детсадов в 38 регионах. При этом 17 регионов, в нарушение ранее данных гарантий, уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.

"Отмечаем риски несвоевременного завершения капитального ремонта на 56 объектах в 34 регионах. Подход должен быть только один. Разворачивайте штабы прямо на этих объектах, на строительных площадках", – заявил Владимир Якушев.

Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке "Единой России". Партия уже закрепила депутатов за всеми объектами – на трехлетку их почти 4,5 тысячи.

Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа ЕР и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране.

"Президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования. Президент об этом говорил на Совете по нацпроектам, отмечал отношение людей к этим проектам. Оно очень позитивное", – сказал Кравцов.

В зоне риска по строительству новых образовательных учреждений: семь объектов – в Дагестане, три школы – в Краснодарском крае, Кировской и Ярославской областях, по два объекта – в Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и по одной – в Адыгее, Крыму, Ставропольском крае, Амурской, Воронежской, Костромской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской и Тульской областях.

Владимир Якушев заявил о необходимости контролировать подрядчиков и возникающие сложности, чтобы было понимание, кто заходит на объект. Добавим, программа капремонта школ, которую ЕР реализует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные работы должны быть завершены более чем в 11 тысячах зданий по всей стране.