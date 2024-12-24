"Единая Россия" предложила несколько новых инициатив по поддержке семей с детьми

Поддержкой этой категории граждан активно занимаются и в Алтайском крае

24 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

"Единая Россия" / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" разработала несколько новых инициатив по поддержке семей с детьми. Только в 2024 году партия обеспечила принятие более 50 законов в этой сфере. Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год ЕР представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы, сказано на сайте партии ER.ru.

"На прошедшем съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач – поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер", – напомнил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы. Например, сейчас обсуждается закрепление статуса студенческой семьи – законопроект уже приняли в первом чтении. Помимо этого, партия продолжает заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности.

Как сообщила глава комиссии "Единой России" по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

"Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребенок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Еще более 100 инициатив – в разработке", – сообщила она.

Помимо этого, президент поддержал инициативу "Единой России" и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи. Специальная комиссия разработала "золотой стандарт" поддержки многодетных семей. Например, на федеральном уровне предлагают сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки. А на региональном партия предлагает выровнять варианты помощи членам семей участников СВО и условия их предоставления.

"В топ самых распространенных мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять", – отметила Анна Кузнецова.

Партия будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей. Помимо этого, ЕР вместе с партнерскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы "Единая Россия" продолжит.

В Алтайском крае с 2023 года действует программа по повышению рождаемости. В нее входит 63 мероприятия.

"Дополнительные меры поддержки молодых семей будут включены в региональную программу повышения рождаемости на 2025-2027 годы. Среди них единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в молодых сельских семьях, единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей беременным женщинам, которые учатся очно, предоставление молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилья", – рассказала координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" в Алтайском крае Ирина Солнцева.

По ее словам, в регионе собираются создать в женских консультациях службы, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребенка, а также пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Региональными мерами поддержки пользуются и семьи участников СВО. К примеру, с недавних пор они могут получить материальную помощь на газификацию независимо от региона, где военнослужащий заключил контракт, подытожила Солнцева.