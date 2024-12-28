"Единая Россия" приняла 130 законов по защите прав участников спецоперации и их семей

Страна, "Единая Россия" и каждый из нас сделали все, чтобы с уверенностью смотреть в будущее, уверен Владимир Якушев

28 декабря 2024, 16:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Уходящий 2024 год для всех был годом испытаний и вызовов: испытаний крепости нашего духа и готовности делом доказать свою преданность нашим ценностям и идеалам. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Одно из таких важных дел – поддержка участников СВО. Подробности сообщает сайт ER.ru.

"Продолжилось беспрецедентное давление на страну, продолжилась специальная военная операция. Страна, партия и каждый из нас сделали все, чтобы с уверенностью смотреть в новый день, в будущее. Говоря об итогах работы "Единой России", считаю, что мы справились достойно. С нашими поправками принят бюджет, обеспечивающий экономическое и социальное развитие страны. По инициативе представителей партии разработано и принято более 50 законов в сфере семейной политики. Более 130 законов – по защите прав участников СВО и их семей", – сказал Владимир Якушев.

Он напомнил, что на прошедшем XXII Съезде "Единой России" президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшую перспективу.

"Многие из них касаются работы по поддержке участников и ветеранов боевых действий, их родных. Для этого в народной программе партии появился отдельный раздел. Также мы усилили ветеранами боевых действий представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии. Работа по формированию новой элиты страны продолжится – она будет магистральной и в 2025-м, и в 2026 году", – подчеркнул Владимир Якушев.

На съезде президент также отметил роль "Единой России" в программах строительства и ремонта школ, социальной газификации, во многих других значимых для людей проектах.

"Она должна стать еще существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры – региональных отделений, "Молодой Гвардии Единой России", института наших сторонников", – считает секретарь Генсовета партии.

Владимир Якушев напомнил, что партия объявила 2025-й – Годом муниципального депутата.

"Таким образом, продолжается инвентаризация внутренних ресурсов и усиливается роль партийцев, которые ежедневно работают с нашими избирателями, досконально знают проблемы своих округов. Уверен, при поддержке граждан страны большая профессиональная команда "Единой России" справится с существующими и новыми вызовами. Мы ежедневно подтверждаем это тысячами больших и малых реальных дел. И будем подтверждать в будущем", – заключил Владимир Якушев.