"Единая Россия" помогла послать на СВО и новые территории 135 тысяч тонн гумпомощи

В народной программе партии заложено восстановление новых регионов

26 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Отправка гуманитарного груза на СВО / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" доставила более 135 тысяч тонн помощи в зону специальной военной операции, в новые и прифронтовые регионы. Военнослужащие получили 42 тыс. ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое. Подробности сообщает сайт ER.ru.

"Есть такое хорошее выражение со времен Великой Отечественной войны: если надежный тыл, то фронт будет сильным! Этот принцип работает и сегодня. Помочь тем, кто сейчас защищают честь России на передовой и обеспечить надежный тыл нашим бойцам, – одна из главных задач "Единой России", – отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

С февраля 2022 года при содействии партии на фронт отправляют необходимую технику и экипировку, в стране разработали и теперь производят российские модели коптеров. Поддержку получают и новые регионы. Так, в народной программе партии прописан комплекс мер по возрождению Донбасса и Новороссии.

По словам Якушева, помогают активисты партии не только сбором и отправкой грузов. Важно и личное участие.

"Более пяти тысяч человек уже побывали в новых регионах в качестве волонтеров. Они участвуют в восстановлении социальных объектов, занимаются адресной доставкой продуктов, помогают врачам", – рассказал секретарь Генсовета партии.

Например, в Белгородской области открыли центр помощи "Единой России". Волонтеры привозят помощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области.

А с лета 2024 года гуманитарный центр работает в Курской области. Именно "Единая Россия" полноценно обеспечивает все пункты временного размещения Курска. В региональном штабе общественной поддержки жителям территории выдают продукты и рассказывают о том, какую помощь оказывает государство, – такой возможностью уже воспользовались свыше 40 тысяч человек.

Важнейшим направлением работы для партии остается помощь бойцам. Партия предложила свыше 130 законов на федеральном уровне, касающихся защиты прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде внесли изменения в народную программу, появилось новое направление – "Поддержка участников СВО и членов их семей".

Добавим, что президент России Владимир Путин поручил "Единой России" развивать кадровые программы для участников СВО. Такая работа уже идет на базе Высшей партийной школы.

"В этом году мы провели специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от партии на выборах различного уровня", – напомнил Владимир Якушев.

Гуманитарная миссия партии продолжится до полного выполнения задач спецоперации и восстановления новых и прифронтовых регионов.

Активное участие в этой работе принимает и Алтайский край. Только в 2024 году при поддержке регионального отделения "Единой России" в зону СВО направили более 600 тонн груза, за год прошло более 12 отправок.

"Транспортные расходы, которые взяло на себя региональное отделение, превысили 9,5 млн рублей. Самыми востребованными на передовой по-прежнему остаются автомобили. Многие активисты "Единой России" безвозмездно передали машины фронту", – отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", вице спикер Алтайского краевого Заксобрания Денис Голобородько.

По его словам, работу по сбору помощи нашим бойцам, как и в прошлом году, вели вместе с волонтерами. В Алтайском крае действует больше десятка волонтерских объединений, стали появляться движения, в которые объединяются уже сами бойцы.

"Со всеми стараемся взаимодействовать, поддерживаем связь. Продолжаем совершенствовать законодательство в части поддержки ветеранов боевых действий. В этом году расширили льготу по транспортному налогу. Обязательно продолжим оказывать помощь нашим бойцам и в части отправки грузов, и в части расширения мер поддержки участникам СВО и их семьям", – подчеркнул Голобородько.