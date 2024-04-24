"Единая Россия" собрала на помощь СВО 13 млрд рублей

В партии рассказали, какую еще помощь отказывают фронту

24 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Гуманитарная помощь на СВО / Фото: пресс-служба "Единой России"

Почти 13 млрд рублей собрала партия "Единая Россия" на помощь фронту. Итоги работы гуманитарного штаба ЕР за два года подвели на заседании с участием секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Подробности сообщает сайт ER.ru

Помощь новым регионам

"С начала СВО региональные отделения "Единой России" собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 млрд рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов", – отметил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что "Единая Россия" отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области. С "Молодой Гвардией" и фондом "Своих не бросаем" партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни медицинских десантов отработали во фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов. А еще в новых регионах партия открыла 12 детских досуговых центров, подчеркнул секретарь Генсовета.

Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила, что партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и поселков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы.

"Многие люди не могут получить медицинскую помощь в месте проживания. Вместе с докторами мы регулярно выезжаем в новые регионы, проводим полную диагностику, затем, благодаря ФМБА и Минздраву России, вывозим людей на лечение", – отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, "Единая Россия" организовала поддержку для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтеры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование.

Помощь фронту

На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке "Единой России" и фонда "Наша Правда", организовано производство FPV-дронов "Скворец". Как сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в ближайшее время военнослужащим направят еще две тысячи "Скворцов".

"В ходе гуманитарной миссии на фронт передаем средства передвижения, разведки, рации, тепловизоры, лодки. Стараемся разделять помощь равномерно, чтобы она попадала в различные соединения разных родов войск по всей линии боевого соприкосновения", – добавил он.

Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА. Замначальника национального центра управления обороной Олег Искусков также подчеркнул, что "Единая Россия" уделяет особое внимание поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий, решению социальных вопросов и проблем членов их семей.

По словам Андрея Турчака, работу гуманитарного штаба "Единой России" нужно продолжать до Победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

Помогает и Алтайский край

"Вместе с союзами промышленников, строителей, аграриев и другими предпринимателями, общественными организациями и депутатами мы собираем средства для проведения гуманитарной миссии. Так, с марта 2022 года в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития на эти цели поступило свыше 40 млн рублей. Только на отправку грузов для участников СВО из Алтайского края и помощь подшефному Славяносербскому району ЛНР в прошлом году было направлено около 10 млн рублей", – отметил координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько.

С отправкой гуманитарной помощи помогают волонтеры, общественники, власти и предприниматели. Из региона бойцам регулярно отправляют разные грузы: от индивидуальных посылок из дома до автомобилей. Также партия помогает медицинским санитарным частям в ЛНР и ДНР. Это отдельное большое направление работы, которую "Единая Россия" проводит вместе с волонтерами.

За прошедший год жители Алтайского края при поддержке регионального отделения партии отправили на передовую больше 50 автомобилей и 200 тонн различного груза, подчеркнул Голобородько.