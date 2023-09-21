"Единая Россия" расставила приоритеты на осеннюю сессию в Государственной Думе

В числе основных задач – поддержка участников СВО

21 сентября 2023, 15:16, ИА Амител

Заседание в Госдуме / Фото: пресс-служба "Единой России"

Федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости: "Единая Россия" обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы. Партия уже внесла соответствующие законопроекты в нижнюю палату парламента, сообщает сайт ER.ru.

Вопросы СВО

В осеннюю сессию "Единая Россия" в Госдуме продолжит поддерживать участников специальной военной операции и членов их семей. В первую очередь рассмотрят законопроект о механизме государственного страхования добровольцев, которые заключили контракты с Вооружёнными Силами РФ. Сейчас добровольцы подлежат обязательному страхованию за счёт федерального бюджета. Но механизма реализации этой нормы нет.

Инициатива, внесённая рабочей группой по СВО под руководством секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, устраняет эту проблему. После принятия документа будут регламентированы основания, условия и порядок обязательного госстрахования добровольцев по аналогии с тем, как сейчас это действует в отношении военнослужащих.

Также рассмотрят законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Компании, которые берут их на работу, смогут получать льготы.

Приоритетным для "Единой России" является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы. Сейчас льготу Герои могут использовать только лично. Изменение данной нормы поддерживает правительство.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект партии о расширении волонтёрской деятельности и ее поддержке. Он определит круг участников волонтерской деятельности, закрепит за ними право на медобследование, обучение, учёт их работы при поступлении в вузы.

Бюджет

До 1 октября правительство внесет в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трёхлетку. Работу над ним "Единая Россия" уже ведет с кабмином – в документе заложены все социальные положения народной программы партии.

"Все социальные обязательства в бюджете 2024-2026 возрастут. По инициативе президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача "Единой России" – обеспечить неукоснительное исполнение этого решения", – отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Он также напомнил, что со следующего года ежегодно будет индексироваться пособие по безработице. Это предусматривает и законопроект "Единой России" о занятости. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре.

"К законопроекту поступило несколько сотен поправок. Участие в их рассмотрении приняли профсоюзы и работодатели, правительство. Мы вышли на согласованные позиции", – подчеркнул Андрей Исаев.

Законопроект о занятости поможет в профилактике безработицы и противодействии нелегальной занятости. Он вводит понятия самозанятости и платформенной занятости, расширяет возможности работодателей при трудоустройстве инвалидов. Вводятся новые категории лиц, которые смогут рассчитывать на особую поддержку служб занятости: граждане предпенсионного возраста, участники СВО, члены их семей, молодые специалисты.

И другие вопросы

Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.

Как ранее отмечал глава группы, секретарь Генсовета "Единой России Андрей Турчак, текущая редакция КоАП серьезно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу. За нарушение условий госконтракта по ГОЗ им грозит денежный штраф, а в особых случаях – уголовная ответственность.

"Военпреды должны нести такую же ответственность за срыв сроков и другие нарушения госконтракта, как и остальные участники ГОЗа. Те из них, кто исполняют свои функции добросовестно, изменений в законодательстве не заметят", – отмечал Андрей Турчак.