Партия продолжит эту большую работу

22 февраля 2024, 17:30, ИА Амител

Отправка гуманитарного груза из Алтайского края / Фото: пресс-служба "Единой России"

22 февраля 2022 года в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев из Донбасса, прибыла первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии "Единая Россия". И именно двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах партия посвятила форум первичных отделений в Хабаровске. Подробности сообщает сайт партии ER.ru.

"Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе еще шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, теплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки "Единая Россия" развернула на территории Донецкой и Луганской народных республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы", – напомнил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В первые месяцы партия открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. Это, по сути, были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.

Все это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и "Волонтерской Роты". За два года через гуманитарную миссию "Единой России" прошло более 3,5 тысячи волонтеров.

Еще более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы "Единая Россия" доставила более семи тысяч тонн лекарств и медицинских изделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Еще более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными.

Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов "Единой России" разного уровня и около 200 активистов МГЕР.

Сейчас основные усилия "Единой России" направлены на помощь фронту.

"Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. "Единая Россия" собрала более 11,5 млрд рублей на эти цели. Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует", – сказал Андрей Турчак.

Турчак напомнил о задачах, которые стоят перед "Единой Россией" и ее первичными отделениями в части помощи семьям участников СВО. Это не только сбор гуманитарной и технической помощи, но и поддержка каждой семью военнослужащих.

"Важное направление – сопровождение ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта. Ваша задача – подставить им партийное плечо. И еще одна задача, которую мы видим и которую ставил президент, – вовлечение ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь", – сказал Андрей Турчак.

В Алтайском крае помощь жителям Донбасса, военнослужащим и семьям мобилизованных стала одним из приоритетных направлений работы регионального отделения "Единой России".

"Вместе с союзами промышленников, строителей, аграриев и другими предпринимателями, общественными организациями мы собираем средства для проведения гуманитарной миссии. Так, с марта 2022 года в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития на эти цели поступило свыше 40 млн рублей. Только на отправку грузов для участников СВО из Алтайского края и помощь подшефному Славяносербскому району ЛНР в прошлом году было направлено около 10 млн рублей", – отметил координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько.

Вместе с волонтерами, общественниками, властями и предпринимателями партия регулярно отправляет бойцам столь необходимые грузы – от автомобилей до индивидуальных посылок из дома. Помогают медицинским санитарным частям в ЛНР и ДНР. Это отдельное большое направление работы, которую "Единая Россия" проводит вместе с волонтерами.