Партия в ходе избирательной кампании подтвердила статус ведущей политической силы страны

11 сентября 2024, 14:55, ИА Амител

"Единая Россия" подвела итоги выборов / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" подвела предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета. Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу. Подробности сообщает сайт партии ER.ru.

Поддержали политику президента

Партия в очередной раз доказала статус ведущей политической силы страны, отметил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"Избиратели поддержали политику президента и доверили нашей партии проводить курс главы государства на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии – новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. "Бронзоветь" нам, как ведущей политической силе, ни в коем случае нельзя", – сказал он.

Кампания проходила в непростых внешнеполитических условиях, противник пытался предпринять попытки сорвать выборы, но не смог реализовать свои задачи. На агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплоченностью и консолидацией вокруг президента, подчеркнул Борис Грызлов.

Итоги выборов

"По выборам в Госдуму разыгрывались три мандата, "Единая Россия" их оставила за собой. Виктория Абрамченко – 75%, Олег Матыцин – 68% (оба – кандидаты от "Единой России". – Прим. ред.), Николай Шульгинов – 55%. Николай Шульгинов шел как самовыдвиженец, партия его поддерживала", – рассказал врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Прямые выборы высших должностных лиц прошли в 21 регионе. Победили кандидаты, которых выдвинула "Единая Россия". Четыре главы избираются через законодательные собрания. В двух регионах (Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия, в обоих регионах главами стали кандидаты от партии. – Прим. ред.) выборы уже прошли, в двух – еще состоятся.

В законодательные собрания выборы прошли в 13 регионах. Средний результат "Единой России" по стране – 64,6%.

"Итоговый результат – партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались (по уровню выборов в региональные заксобрания. – Прим. ред.). В 2019 году у партии было 66% мандатов", – отметил врио секретаря Генсовета.

На выборах в представительные органы административных центров "Единая Россия" получила 85% мандатов. В 2019 году у партии было 64%.

"Максимальная явка была в Еврейской автономной области. Средний результат по стране, который получила "Единая Россия" в административных центрах, – 59,6%", – рассказал он.

Выполнила задачи "Единая Россия" и на выборах глав административных центров. В Абакане кандидат от партии Александр Лемин получил более 74% голосов, в Анадыре – кандидат от "Единой России" Сергей Спицын – почти 62%.

Участники СВО

Ключевой особенностью ЕДГ-2024 Владимир Якушев назвал победу на выборах 308 участников СВО, выдвинутых "Единой Россией". Выиграли 81% кандидатов этой категории.

"Ребят сопровождали на протяжении всей кампании. Отдельно работала по специальному курсу Высшая партийная школа. И процент (побед участников СВО на выборах. – Прим. ред.), который мы получили, беспрецедентно высок по отношению к другим партиям, также имевшим в своих рядах участников спецоперации", – подчеркнул он.

Помимо этого, на основных уровнях выборов выиграл 31 активист "Молодой Гвардии Единой России".

Партия улучшила позиции даже в традиционно сложных для нее кампаниях. Например, в Хабаровском крае в 2019 году на выборах в законодательную думу региона ЕР получила всего два мандата (6%). В 2024 году – уже 28 мандатов (78%).

Обновление депутатского корпуса партии по итогам прошедших выборов составит 87%. И это была одна из важнейших задач. По словам Владимира Якушева, уже в ходе ЕДГ-2024 партия начала подготовку к федеральной кампании – 2026.