"Единая Россия" поддержит регионы при работе над бюджетом

Партия предусмотрит финансирование поручений президента в послании, национальных целей развития страны, а также социальных программ

25 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Заседание "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" поддержит субъекты страны при работе над федеральным бюджетом на 2024-2027 годы. Также партия прорабатывает финансирование положений народной программы ЕР. Этот вопрос председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами на заседании программной комиссии. В формировании бюджета партия принимает активное участие, отметил он. Подробности сообщает сайт партии ER.ru.

Приоритетная задача

"Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача – обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. Создан государственный фонд поддержки участников СВО. Объемы его финансирования в следующем году должны остаться неизменными. Не менее важно содействовать развитию новых регионов", – сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что "Единая Россия" продолжит работать над выполнением всех социальных обязательств перед жителями. По его словам, партия и правительство выстроили эффективную систему поддержки. И созданные социальные программы пользуются спросом, подчеркнул Медведев.

"Единая Россия" последовательно поддерживает семьи с детьми. И последующие годы не должны стать исключением. Средства на обеспечение семейной ипотеки должны быть предусмотрены в новом бюджете.

Особое внимание "Единая Россия" уделит реализации социальной части национальных целей развития страны, которые определил президент.

"Нужно продолжить модернизацию школ, детских садов, больниц, и поликлиник, дорог и коммунальной инфраструктуры. Всего, что определяет качество повседневной жизни граждан. А также активно заниматься формированием комфортной городской среды, обновлением общественного транспорта, ремонтом и оснащением музеев, театров, библиотек, детских школ искусств", – сказал Дмитрий Медведев.

По этим направлениям есть серьезные результаты. В частности, программой капремонта школ в этом году охвачены более тысячи учебных заведений.

Заседание "Единой России" / Фото: пресс-службу партии

Поддержка регионов

При работе над бюджетом Медведев поручил партии оказать особую поддержку регионам.

"Президент поручил снизить для регионов долговую нагрузку за счет списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объемы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов и выравниванию их бюджетной обеспеченности. Проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой. Продлить действие индивидуальных программ развития регионов, в которых наиболее сложная экономическая ситуация", – указал он.

Дмитрий Медведев также отметил, что "Единая Россия" должна отчитываться о выполнении своих социальных обязательств. Только за последние полгода поправками партии их финансирование увеличилось на 165 млрд рублей. Он поручил врио секретаря Генсовета Владимиру Якушеву проработать комплексный отчет о реализации народной программы вместе с членами программной комиссии, региональными отделениями и представителями всех партийных структур.

Владимир Якушев отметил, что в новом бюджетном цикле к обязательствам "Единой России" добавятся новые.

"Мы расширим программу капремонта школ на детсады, колледжи и техникумы. Социальную догазификацию – на СНТ. Стартует масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти и многие другие проекты станут частью народной программы "Единой России" и должны быть полностью финансово обеспечены и исполнены в установленные президентом сроки", – сказал он.

Владимир Якушев подчеркнул – приоритеты "Единой России" определены вместе с гражданами страны и зафиксированы в народной программе партии.

"Они остаются неизменными – выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры регионов, повышение качества жизни в них", – подчеркнул врио секретаря Генсовета.

Очередное заседание программной комиссии Дмитрий Медведев проведет перед вторым чтением бюджета, для того чтобы максимально учесть все необходимые параметры по следующему году.