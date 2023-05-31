"Единение, всенародная помощь и СВО". В Барнауле обсудили основные темы ко Дню России

Салют будет вечером 12 июня, а в течение дня жителей ждут 76 различных мероприятий

31 мая 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле в ходе обсуждения праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, обозначили главные темы празднования, сообщает мэрия.

"Будут посвящены единению российских регионов, всенародной помощи жителям освобождённых территорий и героям специальной военной операции. Также найдёт своё отражение тема защиты родного языка, культуры народов России, традиций и веры", – рассказал глава комитета по культуре Валерий Паршков.

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что подготовлена насыщенная праздничная программа. Оформление краевой столицы будет иметь "цветовое сочетание государственного флага России".

В 09:00 в Нагорном парке возле стелы "Барнаул – город трудовой доблести" пройдёт торжественная церемония поднятия государственного флага. В 11:00 во Дворце культуры города (ул. А. Петрова, 146а) откроется выставка художника Сергея Боженко, а в 12:00 начнётся праздничный концерт.

Основные торжественные мероприятия состоятся на площади Сахарова. Программа будет разбита на несколько блоков: спортивный, молодёжный и культурный.

С 10:00 до 14:00 пройдут соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту и не только.

В 15:00 начнётся праздничная программа "Счастлив тем, что в России живу". Выступят лучшие творческие коллективы города, а также коллективы из ДНР и ЛНР.

В 18:30 начнётся концертная программа "Мы будущее России".

В 22:30 торжественные мероприятия завершатся праздничным салютом на площади Сахарова.