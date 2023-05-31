"Единение, всенародная помощь и СВО". В Барнауле обсудили основные темы ко Дню России
Салют будет вечером 12 июня, а в течение дня жителей ждут 76 различных мероприятий
31 мая 2023, 16:45, ИА Амител
В Барнауле в ходе обсуждения праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, обозначили главные темы празднования, сообщает мэрия.
"Будут посвящены единению российских регионов, всенародной помощи жителям освобождённых территорий и героям специальной военной операции. Также найдёт своё отражение тема защиты родного языка, культуры народов России, традиций и веры", – рассказал глава комитета по культуре Валерий Паршков.
Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что подготовлена насыщенная праздничная программа. Оформление краевой столицы будет иметь "цветовое сочетание государственного флага России".
В 09:00 в Нагорном парке возле стелы "Барнаул – город трудовой доблести" пройдёт торжественная церемония поднятия государственного флага. В 11:00 во Дворце культуры города (ул. А. Петрова, 146а) откроется выставка художника Сергея Боженко, а в 12:00 начнётся праздничный концерт.
Основные торжественные мероприятия состоятся на площади Сахарова. Программа будет разбита на несколько блоков: спортивный, молодёжный и культурный.
С 10:00 до 14:00 пройдут соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту и не только.
В 15:00 начнётся праздничная программа "Счастлив тем, что в России живу". Выступят лучшие творческие коллективы города, а также коллективы из ДНР и ЛНР.
В 18:30 начнётся концертная программа "Мы будущее России".
В 22:30 торжественные мероприятия завершатся праздничным салютом на площади Сахарова.
17:24:24 31-05-2023
Хитро! Единение регионов!? Я уже думал опять пролетариат (наемные работники) должен объединяться с олигархами...!? Не, ну, так то я не против объединиться с олигархами! Только лишь бы они этого тоже хотели и ожидали...!
20:08:33 31-05-2023
Что-то непраздничное настроение