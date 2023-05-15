День России в Барнауле отпразднуют на площади Сахарова

На площади Сахарова состоится праздничный концерт с танцами и песнями

15 мая 2023, 12:15, ИА Амител

День России / Фото: amic.ru

День России в Барнауле будут отмечать на площади Сахарова. Там 12 июня состоится праздничный концерт. Мэрия Барнаула готова потратить на него почти 1,5 млн рублей. Соответствующий лот размещён на портале госзакупок.

На площади Сахарова 12 июня пройдёт концертно-зрелищная постановка. Там будут выступать вокальные, хореографические коллективы (не менее семи), вокалисты (не менее трёх) и артисты инструментального жанра (не менее пяти человек). На празднике будет не меньше трёх ведущих, каждый номер будет длиться как минимум три минуты. Гости смогут посетить концерт бесплатно.

Сейчас приём заявок на закупку уже закончен, комиссия определяет победителя. Подрядчик должен будет организовать работу режиссёрско-постановочной и рабочей группы по подготовке, организации и проведению мероприятия.

Подрядчик отвечает за работу режиссёра (то есть написание сценария и разработка концепции праздника), помощника режиссёра (обеспечивает оперативную связь режиссёра с исполнителями, творческими коллективами, видео- и звукорежиссёром, монтажниками), а также за организацию работы балетмейстера. Проект сценария подрядчик должен предоставить заказчику не менее чем за семь дней до праздника.

Компания полностью сделает тематический видеоряд Дня России, используя символику Барнаула, Алтайского края и РФ, обеспечит мероприятие оборудованием, организует работу технического персонала, приготовит площадку, установит гримёрный шатёр для артистов и творческих коллективов, проведёт репетиции, а также наймёт фотографа.

Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31 июля 2023 года. Услуга должна быть оказана до 13 июня 2023 года.

Напомним, что 12 июня на площади Сахарова планируется провести и праздничный салют. Кроме того, фейерверк пустят на площади и на День города в августе или сентябре.