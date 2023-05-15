День России в Барнауле отпразднуют на площади Сахарова
На площади Сахарова состоится праздничный концерт с танцами и песнями
15 мая 2023, 12:15, ИА Амител
День России в Барнауле будут отмечать на площади Сахарова. Там 12 июня состоится праздничный концерт. Мэрия Барнаула готова потратить на него почти 1,5 млн рублей. Соответствующий лот размещён на портале госзакупок.
На площади Сахарова 12 июня пройдёт концертно-зрелищная постановка. Там будут выступать вокальные, хореографические коллективы (не менее семи), вокалисты (не менее трёх) и артисты инструментального жанра (не менее пяти человек). На празднике будет не меньше трёх ведущих, каждый номер будет длиться как минимум три минуты. Гости смогут посетить концерт бесплатно.
Сейчас приём заявок на закупку уже закончен, комиссия определяет победителя. Подрядчик должен будет организовать работу режиссёрско-постановочной и рабочей группы по подготовке, организации и проведению мероприятия.
Подрядчик отвечает за работу режиссёра (то есть написание сценария и разработка концепции праздника), помощника режиссёра (обеспечивает оперативную связь режиссёра с исполнителями, творческими коллективами, видео- и звукорежиссёром, монтажниками), а также за организацию работы балетмейстера. Проект сценария подрядчик должен предоставить заказчику не менее чем за семь дней до праздника.
Компания полностью сделает тематический видеоряд Дня России, используя символику Барнаула, Алтайского края и РФ, обеспечит мероприятие оборудованием, организует работу технического персонала, приготовит площадку, установит гримёрный шатёр для артистов и творческих коллективов, проведёт репетиции, а также наймёт фотографа.
Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31 июля 2023 года. Услуга должна быть оказана до 13 июня 2023 года.
Напомним, что 12 июня на площади Сахарова планируется провести и праздничный салют. Кроме того, фейерверк пустят на площади и на День города в августе или сентябре.
12:29:15 15-05-2023
А почему не на Мало - Тобольской? Мы(близлежащие дома) 9 мая еле пережили - грохот целый день, сил никаких небыло и вот опять...
15:15:54 15-05-2023
на Сахарова тоже будут жильцы, но более жилистые жильцы
15:20:15 15-05-2023
Гость (15:15:54 15-05-2023) на Сахарова тоже будут жильцы, но более жилистые жильцы... Также более голенастые и коренастые.
15:26:36 15-05-2023
Гость (12:29:15 15-05-2023) А почему не на Мало - Тобольской? Мы(близлежащие дома) 9 мая... Потому что это всю жизнь было есть и будет место проведдения городских праздников и мероприятий. Самое удобное по своему расположению для всех горожан. А на Мало - Тобольской делать нечего, туда никто никогда не поедет, что там делать. Грохот они пережили, подумаешь 5 минут потерпеть, а как вы до этого все эти годы жили же и ничего страшного не было!
17:12:22 15-05-2023
Вы "ку- ку" что ли? Какие 5 мин.?Может вы там были 5мин, т.к смотреть было нечего. Всё длилось с 9 утра до 22 вечера и салют. Потом вы орали после салюта до утра. Если вам жалко 30 руб.доехать до Мало - Тобольской, то вообще дома сидите и смотрите телевизор. Ведь был опрос по проведению праздников, проголосовали против Сахарова. В чём дело?
05:47:57 16-05-2023
Гость (17:12:22 15-05-2023) Вы "ку- ку" что ли? Какие 5 мин.?Может вы там были 5мин, т.к... Ну не знаю, салют был минут 5 - 7. И что - то я не слышал чтобы орали до утра, все спокойненько ушли как и в былые годы домой. Было на что смотреть, народу было прилично, красивые выступления, тем более в такой великий праздник. Ведь был опрос по проведению праздников, проголосовали против Сахарова. В чём дело? Что - то не припомню никаких опросов. Люди как ходили всю жизнь на Сахарова, так и будут ходить. В этом и главное предназначение этой площади. А если ее застроить всякими очередными человейниками и корпусами под 20 этажей ее это только изуродует и испортит. В городе итак уже места свободного практически негде не осталось, мы не можем и не имеем права еще и это потерять. И музыку раз в год можно и потерпеть тем более днем.