Единороссы одержали полную победу на выборах в змеиногорский Совет депутатов

За депутатские мандаты боролись более 40 человек

14 октября 2024, 12:55, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

13 октября в Змеиногорском районе Алтайского края завершились выборы депутатов первого созыва нового муниципального округа. За 15 мест в Совете боролись 42 кандидата, включая представителей четырех политических партий и троих самовыдвиженцев. По результатам голосования все мандаты достались кандидатам от "Единой России".

Голосование проводилось по трем пятимандатным округам. Избирательное право было у 14,5 тысячи граждан, а итоговая явка составила свыше 22%.

Причем выборы проходили в досрочном формате – с 2 по 12 октября. Так что у жителей муниципального округа было достаточно времени, чтобы сделать выбор между представителями разных политических сил, отметил секретарь регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко.

За мандаты боролись представители партий "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", кандидат "Новых людей" и самовыдвиженцы.

"Только наша партия выдвинула 100% кандидатов и получила абсолютное большинство в новом представительном органе власти. На избранных депутатах лежит большая ответственность. Первому созыву Совета депутатов муниципального округа предстоит работать в условиях преобразования системы управления. Переходный период действует до 1 января 2025 года. Уверен, что наша команда справится с поставленными задачами", – подчеркнул Романенко.

Добавим, что выборы были организованы после объединения сел Змеиногорского района в единый муниципальный круг. Идея о создании округа, предложенная губернатором Алтайского края Виктором Томенко и поддержанная местным Советом депутатов, получила одобрение краевого Законодательного собрания в июне.