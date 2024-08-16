Единственное отделение крупного европейского банка закрывается в Барнауле

Теперь людям придется ездить в Новосибирск

16 августа 2024, 10:14, ИА Амител

Банкомат / Фото: pxhere.com/ru/photo/1244233

Клиенты "ЮниКредит Банка" в Барнауле получили информацию о закрытии единственного отделения банка, которое находится на проспекте Ленина. На горячей линии клиентам подтвердили, что офис прекратит работу с 18 сентября.

Консультанты сообщили, что часть банкоматов останется доступной для использования (сейчас их три). Также операции можно будет проводить через мобильное приложение или личный кабинет на сайте. Однако по вопросам, требующим личного присутствия клиента, необходимо будет ехать в Новосибирск.

Источник канала "Толк", знакомый с работой алтайского отделения банка, утверждает, что после начала специальной военной операции и введения санкций банк перестал выдавать ипотечные кредиты в Барнауле.