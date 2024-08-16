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Единственное отделение крупного европейского банка закрывается в Барнауле

Теперь людям придется ездить в Новосибирск

16 августа 2024, 10:14, ИА Амител

Банкомат / Фото: pxhere.com/ru/photo/1244233
Банкомат / Фото: pxhere.com/ru/photo/1244233

Клиенты "ЮниКредит Банка" в Барнауле получили информацию о закрытии единственного отделения банка, которое находится на проспекте Ленина. На горячей линии клиентам подтвердили, что офис прекратит работу с 18 сентября.

Консультанты сообщили, что часть банкоматов останется доступной для использования (сейчас их три). Также операции можно будет проводить через мобильное приложение или личный кабинет на сайте. Однако по вопросам, требующим личного присутствия клиента, необходимо будет ехать в Новосибирск.

Источник канала "Толк", знакомый с работой алтайского отделения банка, утверждает, что после начала специальной военной операции и введения санкций банк перестал выдавать ипотечные кредиты в Барнауле. 

Барнаул банки

Комментарии 9

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гость

10:17:43 16-08-2024

Разумеется это сделано для удобства клиентов?)

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Гость

10:24:25 16-08-2024

Их много? Клиентов?

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Гость

22:04:40 16-08-2024

Гость (10:24:25 16-08-2024) Их много? Клиентов?... мало

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Витек

10:24:36 16-08-2024

И по просьбам трудящихся)

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Жека

11:17:11 16-08-2024

У нас на предприятии зарплатная карта юни

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Гость

22:03:22 16-08-2024

Жека (11:17:11 16-08-2024) У нас на предприятии зарплатная карта юни... ну и дур***, надо было сбер

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Гость

11:55:47 16-08-2024

Вообще запретить нужно, от лукавого всё это.
Оставить один сбер.
Заблокировать оставшийся интернет, в школах между песнями Шамана молитвы обязательные

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Гость

16:37:04 16-08-2024

Вы тут совсем все больные что-ли? Почему у всех сразу голова повернулась в сторону действия властей и Сбера? Да всем властям плевать сколько отделений у банка, имеющего лицензию в РФ. Дело тут как раз в том, что это материнская структура в Италии под давлением своего правительства постепенно сворачивает свои операции в России, и ведет дело к полному закрытию филиальной сети. Вот ещё в эту кассу: с 1 сентября Райффайзен запрещает своим клиентам (и физикам, и юрикам) исходящие переводы в любой валюте, отличной от рублей.

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Гость

22:04:25 16-08-2024

Гость (16:37:04 16-08-2024) Вы тут совсем все больные что-ли? Почему у всех сразу голова... и нафига они тут нужны? пусть сворачиваются. шенген запросто дают и в италию и в испанию и пр

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