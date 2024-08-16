Единственное отделение крупного европейского банка закрывается в Барнауле
Теперь людям придется ездить в Новосибирск
16 августа 2024, 10:14, ИА Амител
Клиенты "ЮниКредит Банка" в Барнауле получили информацию о закрытии единственного отделения банка, которое находится на проспекте Ленина. На горячей линии клиентам подтвердили, что офис прекратит работу с 18 сентября.
Консультанты сообщили, что часть банкоматов останется доступной для использования (сейчас их три). Также операции можно будет проводить через мобильное приложение или личный кабинет на сайте. Однако по вопросам, требующим личного присутствия клиента, необходимо будет ехать в Новосибирск.
Источник канала "Толк", знакомый с работой алтайского отделения банка, утверждает, что после начала специальной военной операции и введения санкций банк перестал выдавать ипотечные кредиты в Барнауле.
10:17:43 16-08-2024
Разумеется это сделано для удобства клиентов?)
10:24:25 16-08-2024
Их много? Клиентов?
22:04:40 16-08-2024
Гость (10:24:25 16-08-2024) Их много? Клиентов?... мало
10:24:36 16-08-2024
И по просьбам трудящихся)
11:17:11 16-08-2024
У нас на предприятии зарплатная карта юни
22:03:22 16-08-2024
Жека (11:17:11 16-08-2024) У нас на предприятии зарплатная карта юни... ну и дур***, надо было сбер
11:55:47 16-08-2024
Вообще запретить нужно, от лукавого всё это.
Оставить один сбер.
Заблокировать оставшийся интернет, в школах между песнями Шамана молитвы обязательные
16:37:04 16-08-2024
Вы тут совсем все больные что-ли? Почему у всех сразу голова повернулась в сторону действия властей и Сбера? Да всем властям плевать сколько отделений у банка, имеющего лицензию в РФ. Дело тут как раз в том, что это материнская структура в Италии под давлением своего правительства постепенно сворачивает свои операции в России, и ведет дело к полному закрытию филиальной сети. Вот ещё в эту кассу: с 1 сентября Райффайзен запрещает своим клиентам (и физикам, и юрикам) исходящие переводы в любой валюте, отличной от рублей.
22:04:25 16-08-2024
Гость (16:37:04 16-08-2024) Вы тут совсем все больные что-ли? Почему у всех сразу голова... и нафига они тут нужны? пусть сворачиваются. шенген запросто дают и в италию и в испанию и пр