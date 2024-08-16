Каждый четвертый россиянин жалеет о взятых кредитах

Чаще всего жаль денег, потраченных на оплату курсов и ремонт

16 августа 2024, 07:55, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553731

Опрос SuperJob показал, что каждый четвертый россиянин сожалеет о кредите, взятом в банке. Мужчины в этом плане более уверены в своих финансовых решениях, пишет "Газета.ру".

Каждый второй опрошенный считает, что покупка, совершенная в кредит, была обоснованной. Мужчины реже раскаиваются в решении оформить заем.

Чаще всего россияне сожалеют о кредите на оплату курсов и ремонт.