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Каждый четвертый россиянин жалеет о взятых кредитах

Чаще всего жаль денег, потраченных на оплату курсов и ремонт

16 августа 2024, 07:55, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553731
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553731

Опрос SuperJob показал, что каждый четвертый россиянин сожалеет о кредите, взятом в банке. Мужчины в этом плане более уверены в своих финансовых решениях, пишет "Газета.ру".

Каждый второй опрошенный считает, что покупка, совершенная в кредит, была обоснованной. Мужчины реже раскаиваются в решении оформить заем.

Чаще всего россияне сожалеют о кредите на оплату курсов и ремонт.

банки

Комментарии 21

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Гость

07:59:21 16-08-2024

Кредитно-ипотечное рабство заменило крепостное право

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Гость

08:31:52 16-08-2024

Гость (07:59:21 16-08-2024) Кредитно-ипотечное рабство заменило крепостное право...
Не бери. Тебя никто не заставляет.

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Гость

08:58:52 16-08-2024

Гость (08:31:52 16-08-2024) Не бери. Тебя никто не заставляет. ... Не ешь! А лучше- не дыши. Тебя никто не заставляет...

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Гость

09:55:45 16-08-2024

Гость (08:58:52 16-08-2024) Не ешь! А лучше- не дыши. Тебя никто не заставляет......
Реально дурачок? А я дурачками считаю тех, кто айфоны в кредит берет.

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Гость

10:22:46 16-08-2024

Гость (08:31:52 16-08-2024) Не бери. Тебя никто не заставляет. ... ]Фраза дебильная)

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Гость

09:04:58 16-08-2024

Каждый день звонят из разных банков, предлагают взять кредиты. Причем звонят очень настойчиво, по нескольку раз. Ещё посылают СМС. Теперь, помимо банков, операторы связи стали выдавать кредиты. Тоже присылают сообщения с одобрением. Видимо, они и есть МФО, которые так одобряет Набиуллина.

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Гость

22:07:27 16-08-2024

Гость (09:04:58 16-08-2024) Каждый день звонят из разных банков, предлагают взять кредит... вам тел пишет "спам"? не берите трубку

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Гость

09:49:50 16-08-2024

А не нужно брать кредиты на всякую дребедень типа лайфонов, дорогих авто, норковой шубы и пр. Ну и кредит на отдых я вообще не понимаю.

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Гость

10:11:04 16-08-2024

Гость (09:49:50 16-08-2024) А не нужно брать кредиты на всякую дребедень типа лайфонов, ... видимо ты еще мал и глуп и не видал... много)))

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Гость

10:33:53 16-08-2024

Гость (10:11:04 16-08-2024) видимо ты еще мал и глуп и не видал... много)))... Наоборот. Взросленький и совсем не глупенький, так как даже детей своих уже обеспечил материально и им уже не придется жить в ипотеку.

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Гость

10:52:10 16-08-2024

Гость (10:33:53 16-08-2024) Наоборот. Взросленький и совсем не глупенький, так как даже ... молодец, сам добился или от родителей досталось, а то много таких , я да я, а сам палец об палец не ударил. как вот дети твои...

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Гость

11:04:38 16-08-2024

Гость (10:52:10 16-08-2024) молодец, сам добился или от родителей досталось, а то много ... Я просто многого не видал в отличии от тебя. А ты и дальше плати кредиты.

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Гость

10:30:19 16-08-2024

Гость (09:49:50 16-08-2024) А не нужно брать кредиты на всякую дребедень типа лайфонов, ... Так при текущем уровне инфляции рублевый кредит, взятый вовремя, может быть очень даже выгодным. Пока вы будете копить на что-то крупное, это крупное подорожает выше процента по кредиту) Такое уже было.

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Мусик

13:32:59 16-08-2024

Гость (10:30:19 16-08-2024) Так при текущем уровне инфляции рублевый кредит, взятый вовр... было такое.
и сейчас признаки унюхиваются.

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Гость

11:32:08 16-08-2024

Гость (09:49:50 16-08-2024) А не нужно брать кредиты на всякую дребедень типа лайфонов, ... из какого года пишете? лет 10 норку уже не носят. И стоят эти ваши "шубы" по пятак за дюжину..Для вас наверное и Лехус - предел мечтаний. бггг

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Гость

22:08:37 16-08-2024

Гость (11:32:08 16-08-2024) из какого года пишете? лет 10 норку уже не носят. И стоят эт... это у нищих не носят, а богатые носят и нахваливают

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Гость

14:13:58 16-08-2024

Так-то лексус на сегодня 13,5 млн рублей стоит если что.

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Гость

14:41:44 16-08-2024

Гость (14:13:58 16-08-2024) Так-то лексус на сегодня 13,5 млн рублей стоит если что. ... Кто купил раньше в кредит по более вменяемой цене, тому повезло

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Гость

15:26:22 16-08-2024

Гость (14:13:58 16-08-2024) Так-то лексус на сегодня 13,5 млн рублей стоит если что. ... Lexus LX600 - 23 500 000 в Барнауле.

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Гость

15:57:11 16-08-2024

речь о том, что у молодняка совершенно другие представления о "роскоши". А старые до сих пор о шубах на лехусах рассуждают..

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гость

20:23:23 16-08-2024

правильно моя бабушка говорила-берешь чужие на не долго,отдаешь свои на всегда

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