Каждый четвертый россиянин жалеет о взятых кредитах
Чаще всего жаль денег, потраченных на оплату курсов и ремонт
16 августа 2024, 07:55, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553731
Опрос SuperJob показал, что каждый четвертый россиянин сожалеет о кредите, взятом в банке. Мужчины в этом плане более уверены в своих финансовых решениях, пишет "Газета.ру".
Каждый второй опрошенный считает, что покупка, совершенная в кредит, была обоснованной. Мужчины реже раскаиваются в решении оформить заем.
Чаще всего россияне сожалеют о кредите на оплату курсов и ремонт.
07:59:21 16-08-2024
Кредитно-ипотечное рабство заменило крепостное право
08:31:52 16-08-2024
Гость (07:59:21 16-08-2024) Кредитно-ипотечное рабство заменило крепостное право...
Не бери. Тебя никто не заставляет.
08:58:52 16-08-2024
Гость (08:31:52 16-08-2024) Не бери. Тебя никто не заставляет. ... Не ешь! А лучше- не дыши. Тебя никто не заставляет...
09:55:45 16-08-2024
Гость (08:58:52 16-08-2024) Не ешь! А лучше- не дыши. Тебя никто не заставляет......
Реально дурачок? А я дурачками считаю тех, кто айфоны в кредит берет.
10:22:46 16-08-2024
Гость (08:31:52 16-08-2024) Не бери. Тебя никто не заставляет. ... ]Фраза дебильная)
09:04:58 16-08-2024
Каждый день звонят из разных банков, предлагают взять кредиты. Причем звонят очень настойчиво, по нескольку раз. Ещё посылают СМС. Теперь, помимо банков, операторы связи стали выдавать кредиты. Тоже присылают сообщения с одобрением. Видимо, они и есть МФО, которые так одобряет Набиуллина.
22:07:27 16-08-2024
Гость (09:04:58 16-08-2024) Каждый день звонят из разных банков, предлагают взять кредит... вам тел пишет "спам"? не берите трубку
09:49:50 16-08-2024
А не нужно брать кредиты на всякую дребедень типа лайфонов, дорогих авто, норковой шубы и пр. Ну и кредит на отдых я вообще не понимаю.
10:11:04 16-08-2024
Гость (09:49:50 16-08-2024) А не нужно брать кредиты на всякую дребедень типа лайфонов, ... видимо ты еще мал и глуп и не видал... много)))
10:33:53 16-08-2024
Гость (10:11:04 16-08-2024) видимо ты еще мал и глуп и не видал... много)))... Наоборот. Взросленький и совсем не глупенький, так как даже детей своих уже обеспечил материально и им уже не придется жить в ипотеку.
10:52:10 16-08-2024
Гость (10:33:53 16-08-2024) Наоборот. Взросленький и совсем не глупенький, так как даже ... молодец, сам добился или от родителей досталось, а то много таких , я да я, а сам палец об палец не ударил. как вот дети твои...
11:04:38 16-08-2024
Гость (10:52:10 16-08-2024) молодец, сам добился или от родителей досталось, а то много ... Я просто многого не видал в отличии от тебя. А ты и дальше плати кредиты.
10:30:19 16-08-2024
Гость (09:49:50 16-08-2024) А не нужно брать кредиты на всякую дребедень типа лайфонов, ... Так при текущем уровне инфляции рублевый кредит, взятый вовремя, может быть очень даже выгодным. Пока вы будете копить на что-то крупное, это крупное подорожает выше процента по кредиту) Такое уже было.
13:32:59 16-08-2024
Гость (10:30:19 16-08-2024) Так при текущем уровне инфляции рублевый кредит, взятый вовр... было такое.
и сейчас признаки унюхиваются.
11:32:08 16-08-2024
Гость (09:49:50 16-08-2024) А не нужно брать кредиты на всякую дребедень типа лайфонов, ... из какого года пишете? лет 10 норку уже не носят. И стоят эти ваши "шубы" по пятак за дюжину..Для вас наверное и Лехус - предел мечтаний. бггг
22:08:37 16-08-2024
Гость (11:32:08 16-08-2024) из какого года пишете? лет 10 норку уже не носят. И стоят эт... это у нищих не носят, а богатые носят и нахваливают
14:13:58 16-08-2024
Так-то лексус на сегодня 13,5 млн рублей стоит если что.
14:41:44 16-08-2024
Гость (14:13:58 16-08-2024) Так-то лексус на сегодня 13,5 млн рублей стоит если что. ... Кто купил раньше в кредит по более вменяемой цене, тому повезло
15:26:22 16-08-2024
Гость (14:13:58 16-08-2024) Так-то лексус на сегодня 13,5 млн рублей стоит если что. ... Lexus LX600 - 23 500 000 в Барнауле.
15:57:11 16-08-2024
речь о том, что у молодняка совершенно другие представления о "роскоши". А старые до сих пор о шубах на лехусах рассуждают..
20:23:23 16-08-2024
правильно моя бабушка говорила-берешь чужие на не долго,отдаешь свои на всегда