Единственный за Уралом сахарный завод отказался покупать свеклу у алтайских фермеров
Для тех, кто двадцать лет сотрудничал с предприятием, такой поворот событий стал ударом — продавать урожай теперь некуда
28 марта 2024, 06:15, ИА Амител
Черёмновский сахарный завод разослал своим партнерам письма о том, что с этого года прекратит покупать у них сырьё. Поскольку это единственный производитель сахара за Уралом, продавать свёклу алтайским фермерам теперь просто некому. Для тех, кто двадцать лет сотрудничал с предприятием, такой поворот событий стал ударом.
Глава ребрихинского хозяйства Юрий Бакушкин рассказал историю разведения сахарной свеклы на Алтае радио Business FM* Барнаул. Он вспомнил, что в начале двухтысячных предприятие по переработке свёклы простаивало без сырья. Тогда власти обратились с просьбой к аграриям – начать сеять корнеплоды.
"Мы знали, что это очень тяжёлая культура в плане производства. В качестве эксперимента попробовали – плохо получилось. Своя посевная техника и семена были "слабенькие". После, мы обросли серьёзной инфраструктурой, техникой. Лет пять мы возились с ней капитально и потом в итоге поняли, как её надо выращивать", — рассказал Бакушин.По его словам, технику усвоили 16 хозяйств в районах, которые подписались под программу. Многие после отошли от "свекольного" направления — перевозки сырья обходились слишком дорого.
"Мы еще оставались до последнего. Почему? Потому что, ну, во-первых, научились выращивать. Рентабельность стала неплохой. И перевозки вроде как не шибко дорогие были у нас: 70 километров – отдалённость полей от завода", — сказал фермер. В итоге по краю осталось всего четыре предприятия, которые возделывали сахарную свёклу, но ребрихинское лидировало по урожаю. В хороший год получалось собирать до 600 центнеров с гектара. За двадцать лет фермеры набрались опыта и делились им — принимали на своих плантациях коллег из Ростова-на-Дону, Казахстана и даже Германии. Но теперь всё закончилось.
Черёмновский сахзавод принадлежит группе компаний "Доминанта". Как пишет "Алтайский крестьянин", владелец поставил цель самостоятельно растить сырьё и постепенно покупал землю. Вероятно , цель достигнута, и "фермерская" свёкла больше заводу не нужна. Люди остались без работы, техника будет стоять, а на обращения приходят отписки, говорит Бакушкин.
Радиостанция Business FM* Барнаул обратилась к руководителю Черёмновского завода — ситуацию комментировать он отказался. Исполнительный директор краевого Союза фермеров Александр Вайс поделился, что на сахзаводе на контакт не идут – занимают позицию "ничего личного, просто бизнес".
"Я обращался по просьбе Юрия Александровича – и в антимонопольный комитет, и в министерство сельского хозяйства. Все прореагировали, но Черёмновский сахарный завод остался при своем мнении. Я думаю, что это неправильно. Сахарный завод на сегодняшний день не только свои деньги вкладывает, но и пользуется еще и государственными деньгами. Соответственно, они должны прислушиваться к мнению и администрации края, и министерства сельского хозяйства и непосредственно сельхозпредприятий, которые понесли определенные затраты при приобретении техники, которая была для выращивания свеклы", — сказал он. Как уточнил Вайс, антимонопольный комитет в ответ на обращение счел, что все в рамках закона. Но фермерам от этого не легче. Отметим, что в конце марта Черёмновский сахарный завод завершил переработку прошлогоднего урожая. Новый предприятие будет растить уже без участия алтайских аграриев, если власти не найдут способ урегулировать конфликт.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
06:29:14 28-03-2024
Ждите сахар по 200руб
08:41:01 28-03-2024
Грыша (06:29:14 28-03-2024) Ждите сахар по 200руб... поидее наоборот. завод ПОКУПАЛ свеклу у фермеров. В цену которых входила зарплата трактористов, кучи людей о которых написано, плюс моржа самим фермерам, на содержание их техники, оборудования. плюс транспортировка через черти куда.
Если все, как описано в статье, по идее сахарный завод собирается свеклу эту выращивать сам, а это экономия на затратах от более дорогой покупки, возможно в том числе транспортные издержки и прочее.
Думаю наоборот, завод хочет снизить затраты на производство. возможно цена не упадет, у нас так не принято, но хотябы останется на том же уровне, при этом уменьшив затраты производства, заводу будет профит.
08:44:08 28-03-2024
Гость (08:41:01 28-03-2024) плюс моржа самим фермерам ога. а еще и тюленя фермерам и дельфина.
08:54:51 28-03-2024
Гость (08:41:01 28-03-2024) поидее наоборот. завод ПОКУПАЛ свеклу у фермеров. В цену кот... Да не вопрос. Только не отказывайте фермерам, а установите закупочную цену на уровне себестоимости свеклы, выращенной заводом. Или производство наращивать тоже не выгодно, учитывая, что завод за Уралом единственный.
09:35:23 28-03-2024
Гость (08:54:51 28-03-2024) Да не вопрос. Только не отказывайте фермерам, а установите з... это бизнес. то рынок. Почему владелец завода должен заботиться о фермерах, они ему кто? Они просто ПОСТАВЩИКИ. Кроме того новость не раскрывает полной информации о качестве сырья, задержках и прочих нарушениях, которым место быть. Легко с дивана критиковать, как все кому то должны.
А кто феремеров заставлял закупать Джондиры, которые теперь превратидлись в груды металлолома. Что то вы не защищали заводы типа РОстсельмаш, когда фермер отдавал десятки миллионов покупая не на заводе ростсельмаш а отдавая деньги за бугор, покупая дорогущие джондиры? И ? Теперь фермеры сидят и ноют, что запчасти не найти, плюс цена космос, и начинают покупать наше, отечественное. А владелец сахарного завода чем должен этим фермерам помогать? У каждого владельца своего бизнеса своя голова, свои доходы, свои маркетологи.
10:03:59 28-03-2024
Гость (09:35:23 28-03-2024) это бизнес. то рынок. Почему владелец завода должен заботить... Вот только про Ростсельмаш не надо, а. Там импортного в комплектации до такой-то матери. По крайней мере, было на момент начала самизнаетечего. Так что было бы что в лоб, что по лбу. Может, сейчас они и перешли на какие-то другие комплектующие, но фермеры-то не сегодня технику покупают. Насчет остального соглашусь - у любого коммерческого предприятия цель создания (прописанная в Уставе) - получение прибыли. И если им дешевле покупать другое сырье, они будут покупать его. А за социалкой - это к государству, которое должно ее обеспечить на налоги, которые платят предприятия.
11:53:40 28-03-2024
Гость (10:03:59 28-03-2024) Вот только про Ростсельмаш не надо, а. Там импортного в комп... так может тогда не надо было деньги у государства брать на модернизацию завода, как сделал этот завод, а собственник свои бы и вложил, пусть даже бы взял кредит в банке? А тот как как модернизировать, так деньги дай, государство, да фермеров напряги свеклу выращивать, а как в прибыль пошли, так никто никому не должен. Как у нас буржуи то любят кидать всех на деньги, а государство делает вид, что ничего не происходит.
12:10:04 28-03-2024
Гость (11:53:40 28-03-2024) так может тогда не надо было деньги у государства брать на м... А зачем государство давало собственнику деньги, не прописав никаких условий? Так кто кому злобный Буратино? И, кстати, прибыль предприятия - это прибыль собственника, но и риски ведения бизнеса, то есть убытки, тоже лежат на нем. Фермеров это касается ровно так же. И как, интересно, фермеров можно было "напрячь" выращивать что-то, не иначе под дулом пистолета?
12:04:06 28-03-2024
Гость (10:03:59 28-03-2024) Вот только про Ростсельмаш не надо, а. Там импортного в комп... Тем неменее, техника ростельмаш была и есть, а джондир всё. и логти кусают и никому они не нужны и приходитя им покупать снова технику, на этот раз уже подумав мозгами КОМУ они платят.
12:57:46 28-03-2024
Гость (12:04:06 28-03-2024) Тем неменее, техника ростельмаш была и есть, а джондир всё. ... А это, кстати, вопрос интересный. Если та, старая, техника, шла с итальянской гидравликой и импортными моторами, то как ее обслуживают сейчас. Про новую-то речи нет.
11:42:23 28-03-2024
Гость (08:41:01 28-03-2024) поидее наоборот. завод ПОКУПАЛ свеклу у фермеров. В цену кот... Не прав ты однако.. Монополист теперь будет...
12:06:55 28-03-2024
Гость (11:42:23 28-03-2024) Не прав ты однако.. Монополист теперь будет... ... вопервых, не надо ТЫкать незнакомым людям, во вторых, монополисты они и были. С этой точки зрения ничего не изменилось
13:39:52 28-03-2024
Гость (12:06:55 28-03-2024) вопервых, не надо ТЫкать незнакомым людям, во вторых, монопо... Ах извините! Вы!
12:12:49 28-03-2024
Гость (11:42:23 28-03-2024) Не прав ты однако.. Монополист теперь будет... ... О боже... Так он и был монополист. Если этот завод единственный производил сахар до того и будет производить сейчас. То, где он берет сырье, на этот факт никак не влияет.
11:59:16 28-03-2024
Гость (08:41:01 28-03-2024) поидее наоборот. завод ПОКУПАЛ свеклу у фермеров. В цену кот... Вот будет выворот у сах завода, если с урожаем на их землях не срастётся! Я бы даже порадовался, когда они не досчитаются сырья, а восполнить его с помощью соседей не удастся! А что потом? Беготня краевого начальства, поиск виновных, рост стоимости продукции,возможное банкротство. Ох! Ах! И опять президент запустит шмеля в чьи то штаны.... Да кто ж потом с нуля захочет свеколкой заниматься? 😡
10:03:49 29-03-2024
Гость (08:41:01 28-03-2024) поидее наоборот. завод ПОКУПАЛ свеклу у фермеров. В цену кот... Это где - " У нас так не принято " ?
06:30:15 28-03-2024
плохо дело
06:38:27 28-03-2024
А они в Черемное вот эту красную свеклу и перли?
06:53:01 28-03-2024
гость (06:38:27 28-03-2024) А они в Черемное вот эту красную свеклу и перли?... Да, уж! Вот бы тех, кто такое фото разместил, заставить из столовой свеклы сахар добывать!
06:38:56 28-03-2024
И поделом. Распродали все предприятия и земли . Сделали из Алтайского края колонию. Получайте. Не факт ещё что эти брошенные ребрихинские фермеры какие нибудь краснодарский или ставропольские...
22:21:00 28-03-2024
Гость (06:38:56 28-03-2024) И поделом. Распродали все предприятия и земли . Сделали из А... Все местные, коренные жители, факт
06:52:25 28-03-2024
Завод просто купит или арендует земли разорившихся фермеров, по дешёвке технику, и продолжит выращивать свеклу. Ни чего личного, просто бизнес.
06:54:23 28-03-2024
Черемновский сахар хороший с него выход весёлой воды выше. Но его у нас в продаже нет или ценник конский. Нам скармливают белгородский сахар, в основном.
08:03:37 28-03-2024
Гость (06:54:23 28-03-2024) Черемновский сахар хороший с него выход весёлой воды выше. Н... Магазины знать нужно где продается их продукция
11:46:20 28-03-2024
Гость (06:54:23 28-03-2024) Черемновский сахар хороший с него выход весёлой воды выше. Н... Веселую воду делать из сахара-моветон мой друг! Пшеница рожь!
07:13:18 28-03-2024
Все по заветам отцов основателей. "Государство вас не просило"
07:13:58 28-03-2024
Как по какой причине отказались покупать?
07:31:42 28-03-2024
Гость (07:13:58 28-03-2024) Как по какой причине отказались покупать?... Чтобы раззорить и завладеть...
08:07:23 28-03-2024
Гость (07:13:58 28-03-2024) Как по какой причине отказались покупать?... Выращивают сами. Развили свое хозяйство, стало хватать.
07:27:56 28-03-2024
Как это не нужна заводу свекла, изображённая на фото? Для заводской столовой сгодится вполне.
07:55:00 28-03-2024
"Невидимая чубайсо-соломянская рука рынка все расставляет по своим местам, превращая некогда житницу Сибири при СССР в заурядный регион, зависимый от проходимцев в переработке сельхозпродукции.К сожалению. и в промышленности тоже.
08:39:20 28-03-2024
Действительно, хотели купить сахар-песок и его на прилавках нет. Раньше сахар мешки по 5-10 кг. в Машке брал, а сейчас его там просто нет.
09:22:42 28-03-2024
Гость (08:39:20 28-03-2024) Действительно, хотели купить сахар-песок и его на прилавках ... а вам сколько платят за расжигание паники и фейковых коментах?
09:25:43 28-03-2024
Гость (08:39:20 28-03-2024) Действительно, хотели купить сахар-песок и его на прилавках ... Зайди в Ленту и купи, в Машке как обычно ничего привезти тупо не могут, логистика ужасная
09:44:02 28-03-2024
Гость (09:25:43 28-03-2024) Зайди в Ленту и купи, в Машке как обычно ничего привезти туп... Ну кто на выселках живет, тому в Ленту можно зайти. В Машке ближе и неподалеку от дома
14:29:20 28-03-2024
Гость (08:39:20 28-03-2024) Действительно, хотели купить сахар-песок и его на прилавках ... афтар, пейши йсчо!
08:42:27 28-03-2024
Заводы стоят, одни гитаристы в стране. Алтайский край привлекателен для инвестиций, можно и сахарный завод открывать. Только открывать в рамках государственных инвестиций или ГЧП. Всё окупается и всё приносит доход. Эх, вот бы появились заинтересованные лица
14:30:52 28-03-2024
Гость (08:42:27 28-03-2024) Заводы стоят, одни гитаристы в стране. Алтайский край привле... гитаристы? а куда фотографы делись?
08:48:31 28-03-2024
Единственный за Уралом --- может есть смысл, чтобы он был не единственный? Строительство даже в Барнауле прет, может не туда инвестируют?
08:51:37 28-03-2024
Больше похоже на путь к обанкрочиванию предприятия.
08:53:54 28-03-2024
Что с Бийским сахара заводом?
09:08:01 28-03-2024
Гость (08:53:54 28-03-2024) Что с Бийским сахара заводом?... Приказал "долго жить". Короче сахарок будет опять золотым.
09:18:36 28-03-2024
гость (09:08:01 28-03-2024) Приказал "долго жить". Короче сахарок будет опять золотым.... Если у завода есть сырье для переработки (а оно, очевидно, есть, раз у них нет необходимости закупать его здесь), то с чего бы? Как сейчас сахар везут с завода сюда, тратя деньги на транспортировку, так и дальше будут тратить те же самые деньги. Только сырье будут возить не отсюда. Говорить о повышении цены имело бы смысл в том случае, если бы производство переносили отсюда туда. Но ведь этого нет.
10:02:38 28-03-2024
гость (09:08:01 28-03-2024) Приказал "долго жить". Короче сахарок будет опять золотым.... Можно подробнее, про "долго жить"?
09:36:44 28-03-2024
Ну то есть собственник предприятия решил что ему выгоднее не платить кому-то, а самому иметь полный цикл производства (с перспективой стать монополистом в крае), готовился и годами скупал земли. А наши краевые министерства экономического развития на протяжении лет все это видели, понимали к чему это может привести, не вмешивались и ничего не сделали для купирования потенциальных рисков. Я правильно понимаю?
13:56:19 28-03-2024
Гость (09:36:44 28-03-2024) Ну то есть собственник предприятия решил что ему выгоднее не... Совершенно верно! Вопросов к собственнику минимум. Любой бизнес стремится к снижению издержек и увеличению прибыли.
А вот министерства наши, привыкли плыть по течению, как только начинает дуть ветер, они теряются.
10:39:07 28-03-2024
Нужно строить ещё один сахарный завод. Тогда будет конкуренция.
17:17:20 28-03-2024
Владимир (10:39:07 28-03-2024) Нужно строить ещё один сахарный завод. Тогда будет конкуренц... Будет картельный сговор и рост цен
10:40:12 28-03-2024
Бийский завод всё пытаются реанимировать, уже сколько лет,в итоге наверное как спирт завод разломают по кирпичику.
11:11:13 28-03-2024
Сколько себя помню, фермеры всегда "ноют" и "страдают", а еще пчеловоды тоже вечно жалуются.
Но тем не менее работают годами из поколение в поколение.
Всем хочется лучше. Лучшее враг хорошего, что значит - в погоне за улучшениями есть риск ухудшить то, что и так уже хорошо.
11:59:03 28-03-2024
было же несколько заводов крае, где они?
13:40:57 28-03-2024
Уже как 10 лет есть и проект, и завод, и возможности. Но нет у нашего Правительства края в этом вопросе понимания. В те ещё годы, со слов бывшего Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (2009-2018 г) Зелениной Татьяны Алексеевны - "не нужны краю сахарные заводы, ...займитесь зернопереработкой". Хотя, титаническими усилиями уникальная заводская площадка сохранена и ещё возможна для возрождения сахарного завода.
13:53:20 28-03-2024
Фермер же не сегодня узнал об этом решении? Его предупредили заранее, время, диверсифицировать посевы, было. Ситуация не однозначная. По-моему, здесь больше вопросов к министерству сельского хозяйства АК. Они должны, в этой ситуации найти решение способствующее минимизации ущерба для обоих сторон.
14:35:39 28-03-2024
Лишний раз убеждаешься в ущербности этой нам навязанной экономической системы.Один завод за Уралом ,да ещё отказывается от покупки сырья у местных фермеров,я думаю это весьма авантюрно и рискованно.Может статься так ,что он вообще без сырья останется,а страна без сахара.И ещё морозим про какую то продовольственную безопасность.Это вообще какое то умышленное вредительство.Было у нас в крае четыре сах.завода,которые работали и делали продукт.Была стабильность и уверенность в том что дефицита не будет.А сейчас что?Разваливают всё что осталось.
18:17:04 28-03-2024
Афиноген (14:35:39 28-03-2024) Лишний раз убеждаешься в ущербности этой нам навязанной экон... У них свое сырье.
17:22:25 28-03-2024
Завод будет сам выращивать свеклу? Для этого надо технику площади семена и многое другое... Самое главное нужен опыт выращивания свеклы.... Фермеры не будут выращивать-продать некуда. Завод не сможет вырастить... Жди роста цен изза дефицита... В любом случае цена вырастет... Значительно
18:13:25 28-03-2024
Ииииигорь! (17:22:25 28-03-2024) Завод будет сам выращивать свеклу? Для этого надо технику пл... Завод наращивал свое производство свеклы несколько лет. Наконец вышел на уровень самодостаточности.
14:18:51 29-03-2024
Вообще то, на фотографии сахарная свекла, специалисты 😁
14:25:58 29-03-2024
Ольга (14:18:51 29-03-2024) Вообще то, на фотографии сахарная свекла, специалисты 😁... Фото поменяли. Инфа сотка! Была красная столовая))