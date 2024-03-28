Единственный за Уралом сахарный завод отказался покупать свеклу у алтайских фермеров

Для тех, кто двадцать лет сотрудничал с предприятием, такой поворот событий стал ударом — продавать урожай теперь некуда

28 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Сахарная свекла / Фото: pxhere.com

Черёмновский сахарный завод разослал своим партнерам письма о том, что с этого года прекратит покупать у них сырьё. Поскольку это единственный производитель сахара за Уралом, продавать свёклу алтайским фермерам теперь просто некому. Для тех, кто двадцать лет сотрудничал с предприятием, такой поворот событий стал ударом.

Глава ребрихинского хозяйства Юрий Бакушкин рассказал историю разведения сахарной свеклы на Алтае радио Business FM* Барнаул. Он вспомнил, что в начале двухтысячных предприятие по переработке свёклы простаивало без сырья. Тогда власти обратились с просьбой к аграриям – начать сеять корнеплоды.

"Мы знали, что это очень тяжёлая культура в плане производства. В качестве эксперимента попробовали – плохо получилось. Своя посевная техника и семена были "слабенькие". После, мы обросли серьёзной инфраструктурой, техникой. Лет пять мы возились с ней капитально и потом в итоге поняли, как её надо выращивать", — рассказал Бакушин.По его словам, технику усвоили 16 хозяйств в районах, которые подписались под программу. Многие после отошли от "свекольного" направления — перевозки сырья обходились слишком дорого.

"Мы еще оставались до последнего. Почему? Потому что, ну, во-первых, научились выращивать. Рентабельность стала неплохой. И перевозки вроде как не шибко дорогие были у нас: 70 километров – отдалённость полей от завода", — сказал фермер. В итоге по краю осталось всего четыре предприятия, которые возделывали сахарную свёклу, но ребрихинское лидировало по урожаю. В хороший год получалось собирать до 600 центнеров с гектара. За двадцать лет фермеры набрались опыта и делились им — принимали на своих плантациях коллег из Ростова-на-Дону, Казахстана и даже Германии. Но теперь всё закончилось.

Черёмновский сахзавод принадлежит группе компаний "Доминанта". Как пишет "Алтайский крестьянин", владелец поставил цель самостоятельно растить сырьё и постепенно покупал землю. Вероятно , цель достигнута, и "фермерская" свёкла больше заводу не нужна. Люди остались без работы, техника будет стоять, а на обращения приходят отписки, говорит Бакушкин.

Радиостанция Business FM* Барнаул обратилась к руководителю Черёмновского завода — ситуацию комментировать он отказался. Исполнительный директор краевого Союза фермеров Александр Вайс поделился, что на сахзаводе на контакт не идут – занимают позицию "ничего личного, просто бизнес".

"Я обращался по просьбе Юрия Александровича – и в антимонопольный комитет, и в министерство сельского хозяйства. Все прореагировали, но Черёмновский сахарный завод остался при своем мнении. Я думаю, что это неправильно. Сахарный завод на сегодняшний день не только свои деньги вкладывает, но и пользуется еще и государственными деньгами. Соответственно, они должны прислушиваться к мнению и администрации края, и министерства сельского хозяйства и непосредственно сельхозпредприятий, которые понесли определенные затраты при приобретении техники, которая была для выращивания свеклы", — сказал он. Как уточнил Вайс, антимонопольный комитет в ответ на обращение счел, что все в рамках закона. Но фермерам от этого не легче. Отметим, что в конце марта Черёмновский сахарный завод завершил переработку прошлогоднего урожая. Новый предприятие будет растить уже без участия алтайских аграриев, если власти не найдут способ урегулировать конфликт.

* Business FM ("Бизнес ФМ")