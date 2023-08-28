Томенко рассказал про ювелирные навыки, помогающие на Алтае собирать сахарную свеклу
Урожай в объеме больше 1 млн тонн в год стал реальностью
28 августа 2023, 11:59, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что регион - единственный в Сибири, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Наши аграрии говорят: чтобы получить урожай, нужны ювелирные навыки. И все получается! Урожай в объеме больше одного миллиона тонн в год стал реальностью", - подчеркнул глава региона.
В этом году площадь посевов сахарной свеклы в Алтайском крае составила 23 тысячи гектаров. Сельхозпредприятия Павловского и Калманского районов уже начали уборку.
"Новый урожай отгружается для переработки на Черемновском сахарном заводе", - отметил Томенко.
12:19:03 28-08-2023
Что значит "ювелирные навыки"?Тема не раскрыта.
21:35:14 28-08-2023
Об этом могут рассказывать опытные специалисты, а не Губернатор, никогда не выращивавший сахарную свеклу