НОВОСТИОбщество

Томенко рассказал про ювелирные навыки, помогающие на Алтае собирать сахарную свеклу

Урожай в объеме больше 1 млн тонн в год стал реальностью

28 августа 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что регион - единственный в Сибири, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Наши аграрии говорят: чтобы получить урожай, нужны ювелирные навыки. И все получается! Урожай в объеме больше одного миллиона тонн в год стал реальностью", - подчеркнул глава региона.

В этом году площадь посевов сахарной свеклы в Алтайском крае составила 23 тысячи гектаров. Сельхозпредприятия Павловского и Калманского районов уже начали уборку.

"Новый урожай отгружается для переработки на Черемновском сахарном заводе", - отметил Томенко.

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НОВОСТИЭкономика
Виктор Томенко Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 2

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Гость

12:19:03 28-08-2023

Что значит "ювелирные навыки"?Тема не раскрыта.

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Гость

21:35:14 28-08-2023

Об этом могут рассказывать опытные специалисты, а не Губернатор, никогда не выращивавший сахарную свеклу

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