Единый документ. В Алтайском крае изменили закон о градостроительной деятельности

Нововведения сократят сроки согласования документации для территориального планирования и градостроительства

31 марта 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На сессии АКЗС 30 марта депутаты Алтайского края поддержали изменения в законе "О градостроительной деятельности на территории Алтайского края". Поправки внёс губернатор региона Виктор Томенко.

Изменения вводят новое понятие "Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования поселения или городского округа". В нём будут объединены все документы территориального планирования и зонирования.

Единый документ позволит сократить разработки всех документов территориального планирования и градостроительного зонирования – информационная база для них почти совпадает.

Кроме того, это должно устранить все возможные противоречия. В частности, сократятся сроки согласования: для генплана – с двух месяцев до 30 дней, для планировки территории – с 15 до 10 рабочих дней, для рассмотрения и утверждения документации по планировке территории срок сократится с 20 до 15 рабочих дней.

Краевой Минстрой должен будет утверждать документации "по планировке территории в границах искусственного земельного участка".