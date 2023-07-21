Единый налог установят для работников на удаленке и фрилансеров

Размер налоговой ставки зависит от дохода

21 июля 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госдума одобрила единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно внутри страны и за ее пределами, сообщает РИА Новости.

"Документ определяет порядок налогообложения доходов сотрудников, дистанционно работающих по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера на российские организации", – уточняет агентство.

Ставка НДФЛ устанавливается в стандартном размере 13%. Для доходов свыше 5 млн рублей в год – 15%, вне зависимости от статуса налогового резидентства.

Нормы вступят в силу с 2024 года – в отношении доходов штатных сотрудников, для фрилансеров – с 2025 года.