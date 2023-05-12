"Налог на развлечения" предложили ввести для помощи мобилизованным: что это значит?
Ещё одну меру поддержки участников спецоперации предложили в Госдуме
12 мая 2023, 14:27, Анастасия Бичакова
Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что готовит законопроект о "налоге на развлечения" для помощи семьям мобилизованных.
Что это значит, как в теории это может работать и какую поддержку участники СВО могут получить уже сейчас – в материале amic.ru.
Что за "налог на развлечения"?
Готовящимся законопроектом Михаил Матвеев предложит отчислять по 1% со счёта посетителей в кафе, ресторанах и ночных клубах в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Это депутат назвал "налогом на развлечения".
Он считает, что суммы подобных отчислений не будут обременительными для заведений, но получится "в масштабах страны огромная сумма".
Но пока это лишь инициатива Матвеева.
А ввести налог на нужды армии до этого уже предлагали?
Да. Amic.ru 13 апреля писал, что депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести "военный налог" на нужды армии. По его словам, с некоторых россиян (сначала он говорил о гражданах до 45 лет, а потом – только о мужчинах) следует взимать 2-3% плюсом к налогу на доходы физических лиц.
Он уверен, что следует дополнительно брать по 1-2 тыс. рублей для поддержки армии.
"Сложно, что ли?" – заявил Нилов.
Депутат отметил, что это позволит увеличить финансирование каждого участника спецоперации минимум вдвое.
"Не 200 тыс. рублей будут получать, а 400-500 тыс. рублей", – добавил Олег Нилов.
Как хотят изменить зарплаты участников СВО?
Вице-премьер Андрей Турчак предложил уравнять денежное довольствие участников СВО. По его словам, сейчас минимальная зарплата добровольца – 195 тыс. рублей независимо от того, где он находится, а военнослужащие контрактники претендуют на эту сумму, только если служат на передовой.
Эту диспропорцию нужно устранить, убеждён Турчак.
Подробнее об инициативе и зарплатах участников спецоперации – в материале amic.ru.
На какую помощь могут рассчитывать мобилизованные из Алтайского края и их семьи?
В Алтайском крае дети мобилизованных могут быть зачислены в детские сады без очереди по достижении 1,5 лет и при наличии свободных мест.
Пожилые родственники и инвалиды в семьях военнослужащих могут в приоритетном порядке получать любые социальные услуги независимо от состава семьи. Им содействуют в поиске работы и оказывают юридическую помощь, связанную с получением соцподдержки.
Самим мобилизованным при этом положены бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, обязательное государственное страхование и ряд других дополнительных социальных гарантий.
Подробнее о мерах поддержки участников СВО и их семей можно прочитать по ссылке.
14:36:44 12-05-2023
Вот так потихоньку нам увеличивают налоги, только куда они идут, если мы живём все хуже и хуже.
14:41:43 12-05-2023
вы сначала транспортный налог научитесь тратить на то на что он предназначен
14:55:59 12-05-2023
а давайте просто всю ЗП удерживать в фонд помощи, чё уж))
15:11:18 12-05-2023
А семьям зачем помогать? Если мобик воюет, значит получает денежные , веще вые и пайковые выплаты. Или не получает? Или всё уходит на снаряжение?
15:15:52 12-05-2023
И это будет правильно....
17:07:43 12-05-2023
Есть такой термин-маразм
17:53:12 12-05-2023
Ждуны и откосившие заголосили. Не хотите кормить свою армию - будете кормить чужую.
20:32:46 12-05-2023
Гость (17:53:12 12-05-2023) Ждуны и откосившие заголосили. Не хотите кормить свою армию ... полупокер, если правительство не в состоянии кормить свою армию, то нафиг оно нужно? Надо учиться зарабатывать денежку не только на налогах и продаже сырья. А если прокуратура тряханет всю эту шоблу по чесноку, то второй годовой бюджет РФ найти можно