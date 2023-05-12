Готовящимся законопроектом Михаил Матвеев предложит отчислять по 1% со счёта посетителей в кафе, ресторанах и ночных клубах в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Это депутат назвал "налогом на развлечения".

Он считает, что суммы подобных отчислений не будут обременительными для заведений, но получится "в масштабах страны огромная сумма".

Но пока это лишь инициатива Матвеева.