Одна из самых экологичных компаний Алтая вошла в нацпроект

"Сибтара" стала уже 74-м участником "Производительности труда"

12 апреля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: ООО "Компания Сибтара"

ООО "Компания Сибтара" присоединилась к пулу алтайских предприятий, которые внедряют у себя инструменты бережливого производства. 3 апреля там прошёл очный отбор для участия в национальном проекте "Производительность труда".

"Сибтара" – один из крупнейших производителей в Сибири тарного картона и гофропродукции. А ещё это одно из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в Алтайском крае. Компания производит контейнеры и решётки под яйцо из макулатуры, которую принимает у организаций и у физических лиц с последующей переработкой.

И теперь компания будет учиться бережливому производству и увеличивать производительность труда. Как это можно сделать в рамках нацпроекта, представителям "Сибтары" рассказали специалисты Регионального центра компетенций края (РЦК) и регионального Министерства экономического развития. Также эксперты презентовали результаты работы проекта на других предприятиях и провели ознакомительный осмотр производственной площадки.

Возможности, которые открываются перед участниками нацпроекта, заинтересовали руководство и сотрудников компании. И уже в ближайшее время представители РЦК начнут совместную работу с сотрудниками предприятия. Им предстоит выстроить производственную систему, организовать проектный офис для формирования системы непрерывных улучшений, а также обучить внутренних тренеров.

"ООО "Компания Сибтара" стало 75-м предприятием – участником национального проекта "Производительность труда" в регионе. Всего же до конца 2024 года число компаний может вырасти до 87.

Нацпроект давно доказал свою эффективность. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, время протекания процессов сократилось в среднем в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза, сообщил замначальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития края Александр Косарев.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.